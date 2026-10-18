i Der Busbahnhof Erdberg direkt unter der Tangente ist bald Geschichte. Denise Auer Busbahnhof kommt weg Erdberg-Areal – neues Hochhaus bei Tangente geplant Der Busbahnhof in Erdberg verschwindet, stattdessen sollen ein neues Hochhaus und ein 5.000 Quadratmeter großer Dachpark entstehen. Von Wien Heute 18.10.2026, 16:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo heute noch Autos parken und Busse abfahren, sollen künftig ein Hochhaus, Grünflächen und sogar ein riesiger Dachpark entstehen. Die Stadt Wien hat große Pläne für das Gebiet rund um die Südosttangente in Wien-Landstraße.

Konkret geht es um das Areal zwischen Erdbergstraße, Franzosengraben, Baumgasse und Nottendorfer Gasse. Das städtebauliche Leitbild für die Neugestaltung wurde am 13. Oktober beschlossen.

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Das neue Konzept sieht ein Hochhaus vor. Dietrich Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Neues Hochhaus bei Parkgarage geplant

Besonders spektakulär: Auf dem Areal der bestehenden Park-&-Ride-Anlage Erdberg soll ein neues Hochhaus entstehen. Dazu ist ein öffentlich zugänglicher Dachpark mit rund 5.000 Quadratmetern geplant – das entspricht laut Stadt Wien ungefähr der Fläche von 25 Tennisplätzen.

Das Hochhaus soll von der Bauträgerin Arwag errichtet werden. Die bestehende Park-&-Ride-Anlage soll dabei weitgehend erhalten bleiben. Wie hoch das neue Gebäude tatsächlich wird und wie es aussehen soll, steht noch nicht fest.

Geplant ist auch ein 5.000 Quadratmeter großer, öffentlich zugänglicher Dachgarten. PlanSinn

Busbahnhof übersiedelt am Handelskai

Die konkrete Gestaltung wird erst bei einem Architekturwettbewerb im Jahr 2027 festgelegt, ein konkretes Datum für den Baustart gibt es noch nicht. Danach soll das notwendige Widmungsverfahren starten. Bis zur Umsetzung werden also noch einige Jahre vergehen.

Doch nicht nur neben der Autobahn soll sich einiges verändern. Auch die Flächen direkt unter der Tangente sollen künftig besser genutzt werden. Dort befindet sich derzeit noch der Busbahnhof Erdberg, der künftig zum Handelskai übersiedeln soll. Die frei werdenden Flächen gehören der Asfinag und könnten in den kommenden Jahren völlig neu gestaltet werden.

Großer Wunsch nach mehr Grünraum

Angedacht sind Sport- und Spielmöglichkeiten, Erholungsflächen und gastronomische Angebote. Auch Bereiche, in denen sich Besucher ohne Konsumzwang aufhalten können, sollen entstehen. Zusätzlich sind bessere Fußwegverbindungen und neue Grünräume vorgesehen.

Bei der Planung durften auch die Wiener mitreden. Im September und Oktober 2025 beteiligten sich fast 800 Personen an einer Online-Umfrage. Das Ergebnis: Besonders groß ist der Wunsch nach mehr Grünflächen, einem höheren Sicherheitsgefühl und attraktiven Aufenthaltsmöglichkeiten. Mehr als 80 Prozent der Befragten würden ihre Pausen gerne im Freien verbringen.

So geht es mit dem Mega-Projekt weiter

"Der Wunsch nach Grünraum und attraktiven Aufenthaltsflächen ist hier groß. Daher haben wir wesentliche Grundlagen im Leitbild verankert wie neue Frei- und Grünräume, öffentliche Durchwegung und einen öffentlich zugänglichen Dachpark in einer Größe von 25 Tennisfeldern. Das wird ein Hingucker", freut sich Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Die Bilder des Tages i ?

Interessierte können sich aber bereits jetzt über die geplanten Veränderungen informieren. Am 4. November 2026 findet von 18 bis 19.30 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung statt. Anmeldungen sind unter [email protected] mit dem Stichwort "Schnittstelle Erdberg" möglich. Am 9. November gibt es zudem von 14.30 bis 18.30 Uhr eine Informationsausstellung in der Erdbergstraße 202, im ersten Obergeschoß des Wiener-Linien-Gebäudes.