i Dortmund verliert gegen Leverkusen IMAGO/as-sportfoto Mit ÖFB-Star Chukwuemeka Erste Saisonpleite! Dortmund patzt gegen Leverkusen Die Serie von Borussia Dortmund ist gerissen! Der BVB kassiert gegen Bayer Leverkusen mit 1:2 die erste Liga-Niederlage der Saison. Bayern jubelt. Von Sport Heute 29.11.2026, 21:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rückschlag für Borussia Dortmund im Titelrennen! Der Tabellenführer musste sich Bayer Leverkusen vor eigenem Publikum mit 1:2 geschlagen geben und kassierte damit die erste Niederlage der laufenden Bundesliga-Saison.

Dabei erwischten die Dortmunder einen Traumstart. Felix Nmecha ließ zwei Gegenspieler stehen und schob bereits in der achten Minute zur Führung ein. Kurz vor der Pause hatte der Torschütze Glück, nach einem Treffer mit den Stollen im Gesicht von Edmond Tapsoba nur Gelb zu sehen.

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Bitter für Dortmund: Das vermeintliche 2:0 durch Nico Schlotterbeck zählte vor der Pause nicht, weil Serhou Guirassy aus Abseitsposition startend den Goalie behinderte – eine unnötige Aktion.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste die Partie. Patrik Schick köpfte nach einem Eckball zum Ausgleich ein (69.), Fernandez besorgte ebenfalls per Kopf den Leverkusener Siegtreffer (80.).

ÖFB-Teamspieler Carney Chukwuemeka wurde in der 70. Minute eingewechselt, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Marcel Sabitzer musste das gesamte Spiel von der Ersatzbank aus verfolgen.

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Der große Gewinner des Abends ist der FC Bayern. Trotz des torlosen Remis beim Hamburger SV am Samstag liegt der deutsche Rekordmeister nun nur noch einen Punkt hinter Tabellenführer Dortmund.