i Zwei heftige Unfälle in der ersten Schulwoche in OÖ – bei beiden wurden Kinder verletzt. laumat/Matthias Lauber Fünf Kinder verletzt Erste Schulwoche in OÖ endet mit tragischer Bilanz Die erste Schulwoche in OÖ wird von mehreren schweren Unfällen überschattet. Innerhalb von fünf Tagen wurden sechs Kinder und Jugendliche verletzt. Von Oberösterreich Heute 18.09.2026, 16:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum hatte die Schule wieder begonnen, häuften sich in OÖ bereits die Unfälle auf dem Weg zum Unterricht oder nach Hause. Seit Montag wurden bei drei Verkehrsunfällen insgesamt zehn Menschen verletzt – darunter sechs Kinder und Jugendliche.

Sechs Verletzte bei Crash mit Kindergartenbus

Den Anfang machte am Montag ein schwerer Unfall mit einem Schulbus in Leonding (Bez. Linz-Land). Im Bus saßen eine Begleiterin sowie zwei Jugendliche im Alter von 13 und 15 Jahren. Nach der Kollision mit einem Pkw wurde dessen 59-jährige Lenkerin eingeklemmt. Sie, der Busfahrer und der 15-Jährige wurden verletzt.

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Besonders dramatisch war der Crash mit einem Kindergartenbus am Donnerstag in St. Marienkirchen am Hausruck (Bez. Ried). Der Kleinbus einer 65-Jährigen kollidierte beim Überqueren der L1075 mit dem Lkw eines 61-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in ein angrenzendes Feld geschleudert. Im Kindergartenbus saßen vier Kinder im Alter zwischen vier und fünf Jahren sowie eine 52-jährige Betreuerin.

Folgenschwerer Crash mit Kindergartenbus i ?

Bub (9) von Auto erfasst

Drei Kinder und die Betreuerin wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser nach Salzburg, Passau und Linz geflogen. Ein weiteres Kind sowie die Lenkerin wurden ebenfalls verletzt. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Am Freitag folgte der nächste Unfall: Ein Neunjähriger fuhr gegen 7 Uhr mit seinem Scooter auf der Badstraße in Hellmonsödt (Bez. Urfahr-Umgebung) zur Schule. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Bub auf die Fahrbahn und wurde wie berichtet vom Pkw eines 64-Jährigen erfasst.

Die Bilder des Tages i ?

"Jederzeit bremsbereit sein"

Zum Schulstart hatte Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Kinder würden oft spontan reagieren und könnten Geschwindigkeiten oder Entfernungen noch nicht sicher einschätzen. Sein Appell an Erwachsene: "Deshalb gilt gerade im Bereich von Schulen, Bushaltestellen und Schutzwegen: Tempo reduzieren, aufmerksam bleiben und jederzeit bremsbereit sein."

Auch Eltern sollten den Schulweg mit ihren Kindern üben, auf helle Kleidung und Reflektoren achten und möglichst auf das "Elterntaxi" bis direkt vor die Schule verzichten. "Jeder von uns kann mit wenigen Sekunden mehr Aufmerksamkeit dazu beitragen, gefährliche Situationen zu vermeiden", betonte Steinkellner.