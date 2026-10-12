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Überwachungskameras zeigen den Moment des Anschlags auf den Flughafen in Riad.
Überwachungskameras zeigen den Moment des Anschlags auf den Flughafen in Riad.
REUTERS
Nach Flughafen-Anschlag

Experten warnen vor "Großkonflikt" im Nahen Osten

Ein schwerer Angriff auf den Flughafen von Riad soll zwölf Tote gefordert haben. Nun wächst die Angst vor einer Eskalation im Nahen Osten.
Von Newsdesk Heute
12.10.2026, 11:51
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Die Lage im Nahen Osten droht weiter zu eskalieren! Bei einem schweren Angriff auf den internationalen Flughafen King Chalid in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad sollen mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden sein. Das berichtet "20 Minuten" unter Berufung auf offizielle Angaben.

Rakete trifft Inlandsterminal: 12 Tote, 309 Verletzte

Hinter der Attacke sollen die jemenitischen Huthi-Rebellen stecken. Der Flughafen King Chalid zählt zu den größten Luftverkehrsdrehkreuzen der Golfregion. Am Sonntag wurden zudem weitere Angriffe auf den Flughafen in Dammam gemeldet.

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Warnung vor "Großkonflikt"

Die britische Zeitung "The Independent" schlägt angesichts der Entwicklungen Alarm. Der Angriff könnte dazu führen, dass sich die verschiedenen, eng miteinander verflochtenen Konflikte im Nahen Osten weiter ausbreiten.

Die Folgen wären laut der Zeitung verheerend. Neben einer weiteren humanitären Katastrophe drohen auch massive wirtschaftliche Schäden. Besonders die palästinensische Bevölkerung habe bereits enormes Leid erfahren.

Angst vor Krieg in der gesamten Region

Kriege und Terroranschläge erschüttern den Nahen Osten seit Jahrzehnten. Doch die aktuelle Entwicklung könnte eine neue Dimension erreichen. Der "Independent" warnt erstmals vor der konkreten Gefahr eines großflächigen Konflikts.

red, 12.10.2026, 11:51
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