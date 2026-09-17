i Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, mehrere Kinder sind verletzt. laumat/Matthias Lauber Sechs Menschen verletzt Furchtbarer Crash – Lkw kracht in Bus mit vier Kindern Schwerer Unfall in Oberösterreich: Ein Kindergartenbus kollidierte mit einem Fahrzeug. Sechs Menschen – auch Kinder – wurden teils schwer verletzt. Von Newsdesk Heute 17.09.2026, 14:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall sorgt am Donnerstag in St. Marienkirchen am Hausruck (OÖ) für einen Großeinsatz. Kurz nach 12 Uhr kollidierte ein mit Kindern besetzter Bus mit einem anderen Lkw. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt.

Um 12.10 Uhr wurden die Feuerwehren Geiersberg-Pramerdorf, Hohenzell und St. Marienkirchen am Hausruck zum Unfallort alarmiert. Auch zahlreiche Rettungskräfte rückten aus. Insgesamt stehen sechs Rettungswagen, ein Notarzt sowie vier Rettungshubschrauber im Einsatz.

Folgenschwerer Crash mit Schulbus i ?

Sechs Verletzte

Wie die Polizei gegenüber "Heute" erklärt, wurden bei dem Unfall insgesamt sechs Personen verletzt – zwei Erwachsene und vier Kinder. Eines der Kinder befindet sich laut Sprecher in "kritischem Zustand".

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Die Bilder des Tages i ?

Vier Insassen – eine Betreuerin und drei der Kinder – wurden schwer verletzt. Die wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Das genaue Alter der Minderjährigen war vorerst unklar. Laut Polizei wurden sie zwischen 2020 und 2022 geboren.