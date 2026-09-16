i In der Schweiz rollte ein Pendler doch tatsächlich mit seinem Micro-Auto in den Zug, um mitzufahren. ChatGPT (KI-generiert) Absurde Szene am Bahnsteig Gehfauler Pendler fährt mit Mini-Auto bis in den Zug In der Schweiz rollte ein Mann mit seinem Mini-Auto auf den Bahnsteig und dann in den Zug hinein. Kurz darauf griff der Sicherheitsdienst ein. Von Newsdesk Heute 16.09.2026, 10:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kuriose Szene am Bahnhof Emmenbrücke: Ein rotes Micro-Auto stand dort am Montagnachmittag auf dem Bahnsteig – offenbar bereit zur Zugfahrt. Mehrere Augenzeugen meldeten dem Schweizer Nachrichtenportal "20 Minuten" den ungewöhnlichen Anblick.

Eine Pendlerin wunderte sich über den kleinen Wagen direkt am Bahnsteig. "Heute sah ich im Bahnhof Emmenbrücke ein Miniauto, das auf den Zug wartete. Ist das erlaubt?", fragte sie.

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Kurz darauf soll der Lenker tatsächlich in einen Zug Richtung Luzern gefahren sein. "Ja, er ist in den Zug reingefahren", schilderte die Beobachterin. Aus ihrer Sicht war die Situation gefährlich: Der Gang im Zug hätte als Fluchtweg blockiert werden können. Außerdem habe der Mann auf dem engen Bahnsteig mehrmals vor- und zurückgesetzt, um richtig zu stehen.

Eine weitere Zeugin fotografierte den roten Micro-Wagen später in der S1. Ihren Angaben nach rollte das Gefährt in Emmenbrücke ein. Nach etwa 17 Minuten war die Fahrt dann vorbei: "Der Sicherheitsdienst hat ihn jedoch in Luzern rausgeholt", berichtete sie.

Erlaubt ist so eine Aktion nicht. Sarah Trummer, Mediensprecherin von Alliance Swiss Pass, stellt klar: "Autos sind nicht zugelassen, außer natürlich bei speziellen Autozügen mit Autoverlad."

In den Tarif-Nebenbestimmungen ist geregelt, welche Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr mitgenommen werden dürfen – und welche nicht. Verboten sind unter anderem Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Dreiräder, Elektro-Stehroller, Elektro-Roller sowie bestimmte Spezialräder und Elektromobile, die die Vorgaben nicht erfüllen.

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Bei Verstößen muss man zahlen. Trummer: "Wer ein nicht zugelassenes Fahrgerät im öffentlichen Verkehr mitnimmt, bezahlt beim ersten Mal mindestens einen Zuschlag von 70 Franken plus den allfälligen Fahrpreis für die zurückgelegte Strecke." Außerdem müsse das Fahrzeug spätestens an der nächsten Haltestelle wieder ausgeladen werden.

Der Vorfall ist kein Einzelfall. Laut dem Ausgangsbericht gab es bereits ähnliche Szenen mit einem Microcar in einer S-Bahn der BLS sowie mit einem Motorrad in einer Zürcher S-Bahn.