i FPÖ-Chef Herbert Kickl teilt gegen die Regierung aus. Helmut Graf SPÖ "versinkt im Chaos" "Gescheiterter linker Träumer": Kickl verspottet Babler FPÖ-Chef Herbert Kickl rechnet auf Facebook mit der SPÖ und der ÖVP ab. Er will die gesamte Regierung mit einem Misstrauensantrag loswerden. Von André Wilding 13.10.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

FPÖ-Chef Herbert Kickl geht auf Konfrontationskurs mit der Bundesregierung. In einem Facebook-Posting attackiert der Freiheitlichen-Chef vor allem die SPÖ, spart aber auch nicht mit Kritik an der ÖVP. Seine Ankündigung: Die Freiheitlichen wollen einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung einbringen.

Kickl schießt scharf gegen die SPÖ

Im Mittelpunkt seiner Kritik stehen die Sozialdemokraten. Kickl wirft der Partei vor, sich mehr mit sich selbst als mit den Problemen der Menschen in Österreich zu beschäftigen. "Die SPÖ versinkt im Chaos und zieht ganz Österreich mit hinunter!", schreibt der FPÖ-Chef am Dienstag auf Facebook.

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Statt Lösungen für die Bevölkerung zu erarbeiten, würden bei den Sozialdemokraten laut Kickl interne Konflikte, persönliche Interessen und die Zukunft der Parteiführung im Vordergrund stehen.

Besonders scharf fällt seine Wortwahl bei der Beschreibung der SPÖ aus. "Die SPÖ ist nichts Anderes als eine Rehaklinik für gescheiterte linke Träumer und Sesselkleber", poltert der Chef der Freiheitlichen.

Für Kickl steht fest, dass eine Partei, die ihre internen Schwierigkeiten nicht bewältigen könne, auch nicht geeignet sei, Regierungsverantwortung zu tragen.

Auch ÖVP bekommt ihr Fett ab

Doch nicht nur die SPÖ gerät ins Visier des FPÖ-Chefs. Auch die Volkspartei greift Kickl an. Er wirft der ÖVP vor, die Situation bei den Sozialdemokraten hinzunehmen, solange sie selbst weiterhin Teil der Regierung bleiben könne.

Herbert Kickl – sein Leben in Bildern i ?

Aus Sicht des Freiheitlichen-Chefs ist die schwarz-rot-pinke Koalition damit nicht mehr in der Lage, das Land voranzubringen.

FPÖ will Regierung das Misstrauen aussprechen

Kickl belässt es nicht bei verbalen Angriffen. In seinem Posting kündigt er auch einen konkreten parlamentarischen Schritt an: Die FPÖ will einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung einbringen.

Damit richtet sich die angekündigte Initiative nicht nur gegen einzelne Regierungsmitglieder, sondern gegen das gesamte Kabinett.

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Seinen Beitrag beendet Kickl mit einer deutlichen Kampfansage: "Schluss mit dem roten Chaos und der schwarz-rot-pinken Stillstandsregierung!"