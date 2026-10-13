i Bei der FPÖ-Plenarvorschau wurde überraschend die Ablehnung von "Haft in der Heimat" verkündet. FPÖ "Lehnen wir natürlich ab" Regierung erfüllt FPÖ-Forderung – jetzt ist sie dagegen Immer wieder forderte die FPÖ "Haft in der Heimat". Jetzt, wo es im Parlament fixiert wird, lehne man dieses "problematische" Konzept "natürlich ab". Von Leo Stempfl 13.10.2026, 20:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Gefängnisse sind heillos überfüllt. Rund 8.400 Haftplätze gibt es, derzeit sitzen aber über 9.200 Personen ein. Gleichzeitig ist nicht nur bei der Justizwache, sondern auch bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften die Personalsituation enorm angespannt. Die Zustände sind schlichtweg alarmierend, und das seit Jahren.

Was also tun? Laut FPÖ liegt die Lösung auf der Hand: "Jeder ausländische Straftäter hat sein Aufenthaltsrecht verwirkt und muss konsequent abgeschoben werden. 'Haft in der Heimat' ist keine leere Floskel, sondern ein Gebot der Vernunft und der Sicherheit!“, sagte FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan am 9. Oktober 2026, wie auch schon in den Monaten zuvor. 2.000 Plätze sollten damit frei werden.

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"Haft in der Heimat" wird beschlossen

Die gute Nachricht: Nur fünf Tage später, am 14. Oktober, wird im Nationalrat von den Regierungsparteien eine Novelle des Strafvollzugsgesetzes beschlossen. Mit dieser werden insbesondere Verfahren für "Haft in der Heimat" vereinfacht, das Konzept "forciert".

"Ausländische Strafgefangene ohne Aufenthaltsrecht müssen das Land verlassen", heißt es in einer Aussendung des Justizministeriums. Künftig können demnach Personen mit aufrechtem Einreise- oder Aufenthaltsverbot nach Verbüßung der Mindesthaftzeit auch ohne ihr Einverständnis außer Landes gebracht werden. Schwere Gewalt- und Sexualverbrechen sowie terroristische Straftaten bleiben von dieser Regelung ausgenommen.

FPÖ: "Lehnen wir natürlich ab"

In der Plenarvorschau der FPÖ hätte man sich also wohl seltene Worte des Lobes erwarten dürfen. Doch es kam anders. FPÖ-Verfassungssprecher Schilchegger kritisierte am Dienstag das von der Regierung geplante "Haftentlassungspaket" als "völlig verfehlten Ansatz". Und: Besonders problematisch sei das Regierungskonzept für "Haft in der Heimat".

"Die Haftentlassung aus Österreich folgt sozusagen ohne Garantie, dass im Herkunftsland dann auch tatsächlich der Strafrest abgesessen werden muss, sodass man eine Art Strafrabatt bekommt. Diesen Strafrabatt exklusiv für ausländische Straftäter lehnen wir natürlich ab!", hält der FPÖ-Abgeordnete fest.