i Das Tierheim Garten Eden in Klagenfurt bietet Hunden, Katzen und Kleintieren ein wunderbares, temporäres Zuhause. ©Tierheim Garten Eden Tierisch kriminell in Kärnten Häftling klaut Tierpfleger-Auto samt Igelhäusern Ein Häftling nutzt seinen Arbeitseinsatz im Tierheim zur Flucht und stiehlt das Auto eines Tierpflegers. Die Polizei findet beides wieder. Von Heute Tierisch 22.10.2026, 07:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als Tierpfleger erlebt man einiges. Doch damit hat Dennis Fingerl nicht gerechnet: Am Dienstag stahl ein Häftling der Justizanstalt Klagenfurt sein Auto. Der verurteilte 32-Jährige hatte als Freigänger im Tierheim Garten Eden mitgearbeitet. Als er Fingerls Autoschlüssel auf einer Ablage sah, griff er zu, stieg in den Opel Crossland X aus dem Jahr 2018 und nutzte seinen Arbeitseinsatz zur Flucht.

"Bei uns im Tierheim helfen regelmäßig Häftlinge bei Instandhaltungsarbeiten mit. Sie entsorgen Laub und machen andere Arbeiten. Es hat immer alles gepasst", sagt Fingerl. Bis Dienstag. Am Vormittag waren mehrere Häftlinge und zwei Justizwachebeamte im Tierheim. "Plötzlich hat meine Kollegin geschrien, dass mein Auto weg ist. Ich habe mir gedacht, sie pflanzt mich. Ich vertraue ja immer auf das Gute im Menschen und rechne nicht damit, dass mir jemand meinen Pkw wegnimmt."

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Doch genau das war passiert. Der Häftling machte Fingerls Opel zum Fluchtauto. "Alle waren ganz aufgebracht." Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Auch das Tierheim bat auf Facebook um Hinweise zum gestohlenen Auto. "Dieses Auto wurde hart erspart und wird dringend für die tägliche Arbeit benötigt", hieß es dort.

Wie die Kleine Zeitung berichtet, ist der Wagen für Fingerl unverzichtbar. "Wissen Sie, ich bin ein kleiner Tierpfleger und verdiene nicht die Welt. Das Auto ist wichtig für mich, ich bringe damit Tiere zum Tierarzt und transportiere damit meine Schützlinge. Das Auto ist meine kleine Welt, ich brauche es auch, um einmal ein verletztes Tier abzuholen oder wichtige Dinge zu transportieren." Am Dienstag hatte er sogar drei selbst gebaute Igelhäuser auf dem Rücksitz. Außerdem pendelt Fingerl mit dem Auto von St. Kanzian nach Klagenfurt. Ohne Pkw könne er seinen Beruf nicht ausüben.

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Umso größer war seine Sorge nach dem Diebstahl. "Was soll ich ohne Auto machen?" Am Mittwoch kam die erlösende Nachricht: In der Nacht, gegen 1.30 Uhr, fand die Polizei den als gestohlen gemeldeten Wagen auf einem Supermarkt-Parkplatz in Graz. Das Auto war leicht beschädigt. Etwa eine Stunde später wurde auch der flüchtige Häftling gefasst und zur Einvernahme gebracht.

Fingerl bekommt sein Auto zurück. Wann der Wagen seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben werden kann, ist noch unklar. "Aber Hauptsache der Wagen wurde gefunden. Ich hoffe nur noch, dass er nicht allzu arg beschädigt ist", sagt er. Sein Vertrauen in das Gute im Menschen hat der Tierpfleger trotzdem nicht verloren.