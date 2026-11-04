i In München wurde ein totes Kind in einem Hotel aufgefunden. istock (Symbolbild) Arnulfstraße München Horror-Fund in Hotel! Totes Kind (12) entdeckt Schockfund in einem Hotel nahe dem Münchner Hauptbahnhof: Ein Kind wurde tot in einem Zimmer entdeckt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Von Newsdesk Heute 04.11.2026, 12:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Todesfall in einem Münchner Hotel beschäftigt seit Mittwochvormittag die Ermittler. Gegen 9.40 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Arnulfstraße gerufen, unweit des Hauptbahnhofs.

In einem Zimmer des Eden Hotel Wolff fanden die Einsatzkräfte ein lebloses Kind. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass das Kind Opfer eines Tötungsdelikts wurde. Die genauen Umstände des Todes sind derzeit noch ungeklärt.

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Mutter schwer verletzt aufgefunden

Nach Informationen der "Bild" soll das verstorbene Kind zwölf Jahre alt gewesen sein. Neben ihm befand sich dem Bericht zufolge seine schwer verletzte Mutter. Bei der Frau soll es sich um eine ukrainische Staatsbürgerin handeln.

Nähere Angaben zu ihrem Gesundheitszustand oder zur Ursache ihrer Verletzungen liegen bislang nicht vor.

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Ermittler prüfen Überwachungsvideos

Die Polizei versucht nun, die Ereignisse in dem Hotelzimmer zu rekonstruieren. Dazu werden unter anderem Aufzeichnungen der Überwachungskameras des Hotels ausgewertet. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass die Mutter erst ihr Kind getötet und dann versucht hat, sich selbst das Leben zu nehmen.

Suizidgedanken? Es gibt Hilfe. In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen – außer Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn du unter Suizidgedanken, Depressionen oder anderen Ausnahmesituationen leidest, bietet die Telefonseelsorge unter der Nummer 142 von 0-24 Uhr kostenlos und anonym schnelle Unterstützung. Weitere Ansprechstellen für Betroffene: Kriseninterventionszentrum Wien: 01/40 69 595

Rat auf Draht: 147

Weisser Ring - Verbrechensopferhilfe: 0800 / 112 112

Der Vorfall löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Ein Mitarbeiter des Hotels wird vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des mutmaßlichen Tötungsdelikts dauern an.