i Die Polizeikontrolle endet mit einem kuriosen Fund. iStock/Getty Images (Symbolbild) Kuriose Ticketkontrolle Polizei fassungslos, was sie bei Schwarzfahrer findet Bei einer Kontrolle fand die Polizei einen lebenden Igel im Pulli eines 36-Jährigen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Von Newsdesk Heute 31.10.2026, 20:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Polizeikontrolle am Hauptbahnhof Hannover (D) nimmt eine kuriose Wendung. Bei einem 36-jährigen Schwarzfahrer entdecken Beamte nicht nur ein Messer, sondern auch einen lebenden Igel in seinem Pullover.

Der Mann war zuvor mit einem ICE von Braunschweig nach Hannover gefahren, ohne ein gültiges Ticket vorweisen zu können. Im Zuge der anschließenden Kontrolle durchsuchten die Einsatzkräfte den 36-Jährigen. Dabei fanden sie in seiner rechten Hosentasche ein Messer mit einer Klingenlänge von 8,5 Zentimetern.

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Lebender Igel steckt in Bauchtasche

Während der Durchsuchung machte der Mann die Polizisten darauf aufmerksam, dass sie auf sein vermeintliches Haustier aufpassen sollten. Kurz darauf entdeckten die Beamten tatsächlich ein lebendes Tier: In der Bauchtasche seines Pullovers steckte ein Igel.

Das Wildtier befand sich offenbar in einer äußerst unangenehmen Lage. Es wirkte stark gestresst und versuchte, aus der engen Tasche zu entkommen. Die Polizisten forderten den Mann daraufhin auf, den Igel auf den Boden zu setzen.

Anschließend brachten sie das Tier vorsorglich in einem großen Karton unter. Die Bundespolizei sprach dabei von einem "Schutzgewahrsam".

Igel bei Polizeikontrolle entdeckt i ?

Mehrere Strafverfahren gegen 36-Jährigen

Für den Mann blieb die Kontrolle nicht ohne Folgen. Die Bundespolizei leitete gegen ihn mehrere Strafverfahren ein. Dabei geht es um den Verdacht der Erschleichung von Leistungen sowie um mögliche Verstöße gegen das Waffen- und das Tierschutzgesetz.

Das gefundene Messer wurde sichergestellt. Zusätzlich erhielt der 36-Jährige einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Hannover. Diesen durfte er für zwölf Stunden nicht mehr betreten.

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Igel wird im Wald freigelassen

Für den ungewöhnlichen tierischen Passagier nahm die Geschichte hingegen ein gutes Ende. Die Bundespolizisten brachten den Igel nach der Kontrolle in ein Waldstück in der Eilenriede, einem großen Waldgebiet in Hannover. Dort ließen sie das Tier wieder in seinem natürlichen Lebensraum frei.

Polizei warnt vor Igeln als Haustieren

Die Bundespolizei nutzte den Vorfall auch für einen wichtigen Hinweis zum Umgang mit Wildtieren. Igel stehen unter Schutz und sind keine Haustiere. Sie benötigen einen geeigneten Lebensraum und dürfen nicht einfach wie gewöhnliche Haustiere gehalten oder transportiert werden.

Wer einen Igel entdeckt, sollte ihn daher grundsätzlich in Ruhe lassen und nicht ohne Notwendigkeit anfassen oder mitnehmen. Ist ein Tier offensichtlich verletzt, krank oder auf Hilfe angewiesen, empfiehlt die Polizei, eine fachkundige Igelhilfe oder eine Wildtierauffangstation zu kontaktieren.