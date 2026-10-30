i Bayerns Ministerpräsident Markus Söder setzt sich gegen das Aus des McRib-Burgers ein. "Heute"-Montage / IMAGO/Depositphotos / IMAGO/Sven Simon McRib-Petition "Bei McDonald's beschwert": Söder kämpft um Kult-Burger McDonald’s streicht den McRib in Deutschland aus dem Sortiment. Jetzt fordert sogar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Kult-Burger zurück. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 20:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein beliebter Burger verschwindet bei McDonald’s von der Speisekarte – und sorgt in Deutschland für Proteste. Jetzt schaltet sich sogar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein und beschwert sich persönlich bei der Fast-Food-Kette.

Für viele Fast-Food-Fans ist es ein bitterer Abschied: Nach jahrzehntelanger Präsenz hat McDonald’s den McRib aus seinem regulären Sortiment in Deutschland gestrichen. Am 27. Oktober wurde der Burger zum letzten Mal regulär verkauft, seit dem 28. Oktober ist er nicht mehr Teil der festen Speisekarte.

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Söder: "Bei McDonald's beschwert"

Söder zählt selbst zu den Liebhabern des Kult-Burgers. Bei der Verleihung der "Mut Maker Awards" am Donnerstagabend (29. Oktober) in der Münchner BMW-Welt verriet er, dass er bereits persönlich aktiv geworden ist. "Ich habe mich auch bei McDonald’s beschwert. Mal sehen, ob es eine Wirkung hat", erklärte Söder laut "Bild"-Bericht.

Tausende wollen den McRib zurück

Der McRib gehörte seit 1989 zum festen Angebot von McDonald’s in Deutschland. Dass der Burger nun aus dem Sortiment verschwindet, wollen zahlreiche Fans nicht einfach hinnehmen. Bereits Mitte Oktober wurde im Internet eine Petition gestartet, die eine Rückkehr des McRib fordert.

Auch Söder hat von der Aktion erfahren "McDonald’s hat ja den McRib abgeschafft, jetzt hat sich eine Riesen-Petition im Netz ergeben, die mich gebeten hat, dafür zu sorgen, dass McRib wieder eingeführt wird", so der Ministerpräsident

Die Unterstützung ist beachtlich: Rund 8.000 Menschen haben die Petition mittlerweile unterschrieben. Auf der Plattform Change.org gibt es insgesamt 48 Petitionen, die sich für den Burger einsetzen. Bei OpenPetition kommen mehr als 3.800 weitere Unterschriften hinzu.

McDonald's erklärt Burger-Aus

Warum verschwindet der McRib überhaupt von der Speisekarte? McDonald’s verweist unter anderem auf den begrenzten Platz in den Restaurantküchen.

Ein Unternehmenssprecher erklärte die Entscheidung so: "Es ist leider so, die Küche ist auch nicht unendlich groß. Das heißt, auch wir müssen schauen: Was können wir denn abdecken? Und in dem Moment ist es eben so: Manche Produkte gehen raus, dafür kommen aber andere rein."

Das Unternehmen muss demnach bei der Zusammenstellung seines Angebots Prioritäten setzen. Ob die Proteste der Fans und Söders persönliche Beschwerde tatsächlich etwas bewirken, ist derzeit offen.