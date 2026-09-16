i Boeing im Iran bekommt heftige Probleme nach dem Start. Glomex Passagiere in Todesangst Horror im Flieger – plötzlich stürzt die Decke ein Eine Boeing 737 geriet kurz nach dem Start im Iran in heftige Turbulenzen. Teile der Kabinendecke krachten auf die Passagiere. Von Newsdesk Heute 16.09.2026, 18:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diesen Flug werden die 127 Passagiere wohl so schnell nicht vergessen. Eine Boeing 737 der iranischen Fluglinie Sepehran Airlines war am Dienstag von Mashhad nach Kermanshah unterwegs, als es kurz nach dem Start zu einem schweren technischen Problem kam.

Aufnahmen aus der Kabine zeigen dramatische Szenen: Das Flugzeug wird heftig durchgeschüttelt, Passagiere schreien und beten. Plötzlich lösen sich Teile der Innenverkleidung von der Decke und stürzen in die Kabine. Auch Gepäckstücke fallen aus geöffneten Fächern.

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Einige Passagiere versuchen sogar, herunterhängende Teile der Verkleidung mit ihren Händen festzuhalten. Andere klammern sich während der heftigen Erschütterungen an ihren Sitzen fest.

Sichere Landung

Berichten zufolge soll sich kurz nach dem Start ein Reifen des Fahrwerks gelöst haben. In weiterer Folge soll es zu Problemen mit einem Triebwerk und starken Vibrationen gekommen sein. Die genaue Ursache ist allerdings noch nicht endgültig geklärt.

Der Pilot brach den Flug ab und kehrte nach Mashhad zurück. Dort konnte die Boeing sicher landen. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder verließen die Maschine anschließend sicher. Trotz der dramatischen Szenen wurden keine Verletzten gemeldet.

Eine Start- und Landebahn des Flughafens wurde nach dem Zwischenfall vorübergehend gesperrt und überprüft. Die iranische Luftfahrtbehörde hat Ermittlungen zur Ursache eingeleitet.