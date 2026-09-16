i Am Frankfurter Flughafen selbst haben sich zuletzt 6 Mitarbeiter mit Malaria infiziert. (Symbolbild) istock Wie das passieren kann Keine Reisen – Flughafen-Anrainer an Malaria erkrankt Zwei Menschen nahe dem Frankfurter Flughafen sind an Malaria tropica erkrankt. Zuvor hatte es am Airport bereits sechs Fälle und zwei Tote gegeben. Von Newsdesk Heute 16.09.2026, 15:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Malaria-Fälle sorgen rund um den Frankfurter Flughafen für Aufsehen. Zwei Bewohner des nahe gelegenen Stadtteils Schwanheim sind an Malaria tropica erkrankt. Beide befinden sich in medizinischer Behandlung.

Das Besondere an den Fällen: Die beiden Infizierten waren zuvor nicht in einem Malaria-Gebiet unterwegs und arbeiten auch nicht am Flughafen. Das Frankfurter Gesundheitsamt untersucht deshalb, wie es zu den Ansteckungen kommen konnte.

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Der Verdacht fällt auf eingeschleppte Mücken. Wegen der Nähe zum Flughafen gehen die Behörden derzeit davon aus, dass es sich um sogenannte Flughafen-Malaria handeln könnte. Dabei gelangen infizierte Anopheles-Mücken vermutlich mit Flugzeugen aus Malaria-Gebieten nach Europa und können dort Menschen stechen.

Für Frankfurt wäre die Entwicklung außergewöhnlich. Eine derartige Infektion bei Anwohnern eines Flughafens sei in Deutschland seit Jahrzehnten nicht bekannt geworden, erklärte Gesundheitsamtsleiter Peter Tinnemann.

Bereits sechs Fälle am Flughafen

Die neuen Erkrankungen sind nicht die ersten Malaria-Fälle rund um den Airport. Ende August waren bereits sechs Infektionen bei Mitarbeitern des Frankfurter Flughafens bekannt geworden. Zwei Beschäftigte starben - einer Anfang Juli, ein weiterer im August.

Bei den neuen Fällen wurde wie bei den vorherigen Infektionen Malaria tropica festgestellt. Sie wird durch den Erreger Plasmodium falciparum verursacht und gilt als besonders gefährliche Form der Malaria. Ob die insgesamt acht Fälle tatsächlich miteinander zusammenhängen, wird noch untersucht.

Das Gesundheitsamt hat deshalb das Mückenmonitoring ausgeweitet. Neben dem Flughafen werden nun auch im Wohnumfeld der beiden neuen Fälle in Schwanheim Mücken überwacht und mögliche Brutstätten bekämpft.

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Darauf solltest Du achten

Zur Panik besteht laut Gesundheitsamt kein Anlass. Menschen, die rund um den Frankfurter Flughafen wohnen, arbeiten oder sich dort aufhalten, sollen bei ungewöhnlichen Beschwerden aber aufmerksam sein.

Zu möglichen Symptomen zählen Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Magen-Darm-Beschwerden. Wer entsprechende Symptome bemerkt, sollte sich ärztlich untersuchen lassen.

Eine direkte Ansteckung von Mensch zu Mensch ist nicht möglich. Malaria wird durch den Stich infizierter Mücken übertragen.