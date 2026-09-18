i Magna-Gründer Frank Stronach APA-Images / AP / Chris Young Keine Haftstrafe "Ist 94" – Frank Stronach muss nicht ins Gefängnis Frank Stronach (94) muss nicht ins Gefängnis. Richterin Anne Molloy schloss eine Haftstrafe aus, das Urteil wird im Dezember erwartet. Von André Wilding 18.09.2026, 07:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Frank Stronach steht bereits vor der endgültigen Entscheidung über seine Strafe fest: Der 94-jährige Magna-Gründer wird nicht ins Gefängnis müssen. Bei einer Anhörung vor dem Ontario Superior Court schloss Richterin Anne Molloy eine Haftstrafe aus.

Frank Stronach (91) in Kanada verhaftet i ?

Die kanadische Staatsanwaltschaft hatte für Stronach eine sechsmonatige Gefängnisstrafe gefordert. Die Richterin stellte jedoch klar: "Ich werde keine Haft für einen Mann anordnen, der 94 ist".

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Schuldspruch wieder aufgehoben

Im Juni war Stronach zunächst in zwei Fällen schuldig gesprochen worden. Einen der Schuldsprüche, jenen wegen sexueller Nötigung, hob die Richterin später wieder auf.

Damit geht es bei der Strafzumessung derzeit noch um den Schuldspruch wegen eines "unsittlichen Übergriffs" (indecent assault). Die Staatsanwaltschaft geht gegen die Aufhebung des anderen Schuldspruchs vor.

Zu Beginn des Verfahrens war Stronach mit zwölf Anklagepunkten konfrontiert. Die ihm vorgeworfenen Taten sollen zwischen 1977 und 1990 stattgefunden haben. Im Laufe des Verfahrens zog die Staatsanwaltschaft mehrere Punkte wegen nicht ausreichender Beweise zurück.

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Stronach hat sämtliche Vorwürfe stets bestritten. Seine Anwältin beantragte einen Freispruch ohne Auflagen.

Zweiter Prozess folgt 2027

Der Prozess in Toronto ist für Stronach noch nicht das Ende der juristischen Verfahren. Insgesamt hatten 13 Frauen Vorwürfe gegen ihn erhoben. Im nun behandelten Verfahren ging es um die Anschuldigungen von sieben Frauen.

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Die weiteren Vorwürfe sollen im Mai 2027 in Newmarket in der kanadischen Provinz Ontario vor einer Jury behandelt werden.

Welche Strafe Stronach für den verbliebenen Schuldspruch erhält, soll im Dezember entschieden werden. Eine Haftstrafe hat die zuständige Richterin bereits ausgeschlossen.