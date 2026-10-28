i Melitta-Zentrale in Salzburg. Google Maps Jeder fünfte Job weg Jobs weg bei Melitta! Kündigungen bei Kaffeemarke Beim Kaffee-Dienstleister Melitta in Salzburg kommt es zu einem Stellenabbau. Jeder fünfte Mitarbeiter ist betroffen, sechs Jobs fallen weg. Von Österreich Heute 28.10.2026, 09:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachrichten für Mitarbeiter des Kaffee-Dienstleisters Melitta! Das Unternehmen mit Sitz in Salzburg hat in seiner Gastronomie-Sparte kräftig den Rotstift angesetzt. Rund 20 Prozent der Belegschaft müssen gehen. Das bestätigen laut ORF sowohl die Gewerkschaft als auch der Betriebsrat.

Konkret verlieren sechs Mitarbeiter ihren Job. Bisher waren bei Melitta Professional österreichweit rund 30 Personen beschäftigt. Damit fällt jede fünfte Stelle weg.

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Diese Mitarbeiter sind betroffen

Der Stellenabbau trifft ausschließlich den Vertrieb. Die Techniker des Unternehmens sind von den Kündigungen nicht betroffen und sollen weiterhin beschäftigt bleiben.

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Für die sechs gekündigten Mitarbeiter wurde ein Sozialplan ausgehandelt, der die Folgen des Jobverlusts abfedern soll.

Das steckt hinter Melitta Professional

Melitta ist vor allem für seine Kaffeeprodukte bekannt. Die Sparte Melitta Professional ist dagegen auf Geschäftskunden spezialisiert. Sie beliefert unter anderem Gastronomiebetriebe mit Kaffeemaschinen.

Auch Bäckereien und Tankstellen zählen zu den Kunden. Für diese bietet das Unternehmen komplette Lösungen rund um die Kaffeeversorgung an.