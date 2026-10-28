Jobs weg bei Melitta! Kündigungen bei Kaffeemarke

Bittere Nachrichten für Mitarbeiter des Kaffee-Dienstleisters Melitta! Das Unternehmen mit Sitz in Salzburg hat in seiner Gastronomie-Sparte kräftig den Rotstift angesetzt. Rund 20 Prozent der Belegschaft müssen gehen. Das bestätigen laut ORF sowohl die Gewerkschaft als auch der Betriebsrat.
Konkret verlieren sechs Mitarbeiter ihren Job. Bisher waren bei Melitta Professional österreichweit rund 30 Personen beschäftigt. Damit fällt jede fünfte Stelle weg.
Der Stellenabbau trifft ausschließlich den Vertrieb. Die Techniker des Unternehmens sind von den Kündigungen nicht betroffen und sollen weiterhin beschäftigt bleiben.
Für die sechs gekündigten Mitarbeiter wurde ein Sozialplan ausgehandelt, der die Folgen des Jobverlusts abfedern soll.
Melitta ist vor allem für seine Kaffeeprodukte bekannt. Die Sparte Melitta Professional ist dagegen auf Geschäftskunden spezialisiert. Sie beliefert unter anderem Gastronomiebetriebe mit Kaffeemaschinen.
Auch Bäckereien und Tankstellen zählen zu den Kunden. Für diese bietet das Unternehmen komplette Lösungen rund um die Kaffeeversorgung an.