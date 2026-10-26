Junger Papa (43) plötzlich aus dem Leben gerissen

Ein Schicksalsschlag, der sprachlos macht: Völlig unerwartet wurde der erst 43-jährige Flo aus dem Leben gerissen. Der aus Hüttendorf (nahe Mistelbach) stammende Familienvater Florian, der seit einigen Jahren in Wien lebte, hinterlässt einen neunjährigen Sohn und seine Lebensgefährtin.
Für die beiden ist nach dem tragischen Verlust (Herzinfarkt am Donnerstagabend) nichts mehr, wie es einmal war. Freunde haben jetzt eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um der Familie zumindest die finanziellen Sorgen ein wenig zu nehmen.
Einer der Initiatoren ist Gunther Fuchs, ein enger Jugendfreund des Verstorbenen. Gemeinsam mit mehreren Mitstreitern will er der vom Schicksal schwer getroffenen Familie unter die Arme greifen. Im Gespräch mit "Heute" erinnert er sich an seinen Freund: "Er hat ein goldenes Herz gehabt."
Flo war vielen Menschen bekannt und beliebt. Der 43-Jährige verdiente seinen Lebensunterhalt als Fischverkäufer auf Märkten. Sein plötzlicher Tod hinterlässt nicht nur bei seiner Familie, sondern auch im Freundeskreis eine riesige Lücke. Fuchs spricht gegenüber "Heute" von einer "irrsinnigen Tragödie".
Besonders bitter: Die Lebensgefährtin und der neunjährige Sohn stehen nun auch vor großen finanziellen Herausforderungen. Die Wohnung der Familie im dritten Wiener Gemeindebezirk ist dringend sanierungsbedürftig. Bereits vor dem tragischen Todesfall waren die finanziellen Mittel knapp.
Im Badezimmer schimmelt es, Leitungen sind kaputt. Die Wohnung muss umfassend renoviert werden, damit Mutter und Sohn künftig in einem sicheren und gesunden Zuhause leben können. Doch dafür fehlt das Geld.
Deshalb haben Fuchs und weitere Freunde eine Spendenaktion auf der Plattform GoFundMe gestartet. Unter dem Titel "Papa aus dem Leben gerissen – Familie benötigt dringend Hilfe" bitten sie um Unterstützung.
Die Hilfsbereitschaft ist bereits groß, die Spendenaktion ist laut Fuchs gut angelaufen. Dabei versichert der Jugendfreund, dass jeder gespendete Euro direkt der Familie zugutekommen soll. "Die Spendengelder werden 1:1 für die Renovierung der Wohnung verwendet", betont Fuchs im Gespräch mit "Heute".
Für die Freunde steht fest: Sie können Flo nicht zurückbringen. Aber sie wollen alles daransetzen, dass sein Sohn und seine Lebensgefährtin nach dem schweren Schicksalsschlag zumindest wieder ein lebenswertes Zuhause bekommen.
Hier geht es zur Spendenaktion: Papa aus dem Leben gerissen – Familie benötigt dringend Hilfe