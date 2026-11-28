i Einsatzkräfte mit Blaulicht. IMAGO/Daniel Scharinger Rettungsheli im Einsatz Kinder an Bord! Heftiger Crash mit drei Autos auf A2 Auf der A2 bei Pinkafeld krachten am Samstag drei Autos zusammen. Zwei Kinder blieben unverletzt, zwei Frauen kamen zur Kontrolle ins Spital. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 22:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftiger Auffahrunfall auf der A2 Südautobahn! Am Samstagnachmittag (28. November) kam es bei Pinkafeld im Bezirk Oberwart zu einer Kollision mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Frauen mussten zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Rettungshubschrauber Christophorus 16 stand im Einsatz.

Gegen 14.50 Uhr war ein 39-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Leibnitz auf dem zweiten Fahrstreifen in Richtung Wien unterwegs. Mit ihm im Wagen saßen eine 38-jährige Frau und zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren.

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21-Jähriger bemerkte Bremsmanöver zu spät

Auf Höhe des Straßenkilometers 98,3 musste der 39-Jährige plötzlich stark abbremsen, weil ein Fahrzeug vor ihm seine Geschwindigkeit deutlich verringerte.

Ein nachkommender 21-jähriger Autofahrer dürfte die Situation zu spät erkannt haben und krachte gegen das Heck des Wagens. Durch den Aufprall geriet sein Auto nach rechts und kollidierte mit einem weiteren Pkw auf dem ersten Fahrstreifen.

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In diesem Fahrzeug befanden sich eine 39-jährige Lenkerin und ihr 46-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Mödling. Beide blieben unverletzt.

Heli-Retter untersuchten Kinder

Große Sorge galt zunächst den beiden Kindern im Auto des 39-Jährigen. Das Notarztteam des Rettungshubschraubers Christophorus 16 untersuchte die Sechs- und Achtjährigen. Glücklicherweise wurden bei beiden keine Verletzungen festgestellt.

Im Fahrzeug des 21-jährigen Lenkers befanden sich drei weitere Personen im Alter von 20, 24 und 30 Jahren. Die beiden jüngeren Mitfahrerinnen wurden von der Rettung zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus Oberwart gebracht.

Neben der Polizei waren zwei Rettungsfahrzeuge und die Freiwillige Feuerwehr Pinkafeld mit 15 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die A2 in Richtung Wien nur einspurig befahrbar. Trotz der Einschränkung kam es laut Polizei zu keinem Stau.