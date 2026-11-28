i Die Südrussische Tarantel Otto Reder Immer mehr Sichtungen Taranteln breiten sich aus – schon 175 Mal Alarm Für Menschen mit Spinnenangst ist es eine Horrorvorstellung: Die Südrussische Tarantel fühlt sich im Burgenland immer wohler. Von Österreich Heute 28.11.2026, 17:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock für viele Augenzeugen: Die Südrussische Tarantel breitet sich auch im Burgenland immer weiter aus. Der Naturschutzbund hatte die Bevölkerung heuer dazu aufgerufen, Begegnungen mit der Spinne zu melden. Die Ergebnisse lassen aufhorchen.

Wie der ORF berichtet, wurden österreichweit seit Anfang September insgesamt 175 bestätigte Sichtungen registriert. Besonders viele Meldungen kamen aus der Steiermark, Niederösterreich und dem Burgenland. Allein im östlichsten Bundesland wurden 43 Beobachtungen verzeichnet.

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Warum sich die Tarantel bei uns so wohlfühlt

Für Carolina Trcka-Rojas vom Naturschutzbund steht fest, dass die Zahl der Spinnen deutlich zunimmt. Eine Rolle dabei spielt auch der Klimawandel.

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"Zum einen ist es etwas klimawandelbedingt, zum anderen je schneller sie hier ankommen, desto weiter können sie sich auch ausbreiten. Und natürlich ist grundsätzlich das Wetter für die südlichen Arten einfach dann auch angenehmer bei uns, dass sie sich doch auch in Österreich immer wohler fühlen", erklärt die Expertin gegenüber dem ORF.

Auch im kommenden Jahr will der Naturschutzbund die Bevölkerung wieder dazu aufrufen, Tarantel-Sichtungen zu melden. Um langfristige Veränderungen bei der Verbreitung einzelner Spinnenarten feststellen zu können, seien mitunter Daten aus mehreren Jahrzehnten notwendig.

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Tarantel im Haus – das solltest Du tun

Doch was tun, wenn plötzlich eine Tarantel in den eigenen vier Wänden auftaucht? Grund zur Panik besteht nicht, von den Spinnen geht keine Gefahr aus.

Wer eine Tarantel im Haus entdeckt, greift am besten zu einem Glas und einem Stück Karton. Einfach das Glas über die Spinne stülpen, den Karton vorsichtig darunterschieben und das Tier anschließend im Freien wieder aussetzen.