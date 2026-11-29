i Blick auf den Altar der Spitalskirche in Ottakring. Nach 2032 soll das Gotteshaus dem Klinikneubau weichen. Privat Petition gegen Abriss Kirche soll abgerissen werden - Widerstand wächst Eine Petition kämpft um den Erhalt der Spitalskirche in Ottakring. Der Wiener Gesundheitsverbund hält aber an seinen Abrissplänen fest. Von Niklas Burger 29.11.2026, 21:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Menschen ist sie ein Ort der Hoffnung, des Trostes und der Stille. Doch die Spitalskirche auf dem Gelände der Klinik Ottakring (ehemals Wilhelminenspital) soll verschwinden. Im Zuge des milliardenschweren Modernisierungsprogramms der Wiener Spitäler muss das Gotteshaus dem Neubau der Klinik weichen.

Gegen die Pläne formiert sich nun Widerstand. Mit einer Online-Petition wird der Erhalt der Kirche gefordert. Auch die Öffentlichkeit soll bei der Zukunft des Gotteshauses mitentscheiden. Doch wie stehen die Chancen, den Abriss noch abzuwenden? Der Wiener Gesundheitsverbund nimmt auf Anfrage von "Heute" Stellung.

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2032 soll Schluss sein

Die mehr als 100 Jahre alte Klinik Ottakring entspreche infrastrukturell nicht mehr in allen Bereichen modernen Standards. Eine umfassende Erneuerung sei deshalb notwendig. Während sämtliche denkmalgeschützten historischen Pavillons der ehemaligen Kinderklinik erhalten bleiben, ist das Schicksal der Spitalskirche nach aktuellem Planungsstand besiegelt.

Bis 2032 soll die Kirche des Heiligen Kamillus von Lellis noch bestehen bleiben. Anschließend soll sie abgerissen werden, um Platz für den zweiten Bauabschnitt der neuen Zentralklinik zu schaffen. Das Gotteshaus selbst steht laut Gesundheitsverbund nicht unter Denkmalschutz.

Gebetsräume werden geschaffen

Doch was passiert mit den historischen Kunstwerken im Inneren der Kirche? Der Gesundheitsverbund will für ausgewählte Objekte geeignete Lagermöglichkeiten zur Verfügung stellen. Nach Abschluss des Klinikneubaus sollen diese an einer geeigneten Stelle wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

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Auch auf einen Ort für Gebet und Rückzug müssen Patienten und Angehörige künftig nicht verzichten. In der neuen Klinik sind drei Gebetsräume vorgesehen: ein gemeinsamer Raum für Katholiken und Protestanten sowie jeweils einer für Muslime und Juden.

Hunderte kämpfen um die Kirche

Die Initiative "Rettet den Altbau" will den Abriss allerdings nicht einfach hinnehmen. Seit 24. November läuft die Petition ud sammelte innerhalb weniger Tage bereits mehrere Hundert Unterschriften.

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Das Gotteshaus wurde laut den Initiatoren 1935/36 nach Plänen des Architekten Heinrich Anton Paletz errichtet. Es sei österreichweit die einzige Kirche, die dem Heiligen Kamillus von Lellis geweiht ist. Die Initiative fordert mehr Mitsprache der Bevölkerung und kritisiert den Umgang mit dem historischen Gebäude.

Gesundheitsverbund erteilt Absage

Beim Wiener Gesundheitsverbund zeigt man Verständnis für den Widerstand: "Wir nehmen die aktuelle Petition und die damit verbundenen Anliegen sehr ernst. Uns ist bewusst, dass die geplanten Veränderungen für viele Menschen mit einer besonderen persönlichen, historischen oder emotionalen Bedeutung verbunden sind."

Gleichzeitig verweist man auf die enorme Bedeutung des Spitals für die Wiener Gesundheitsversorgung. Mehr als 4.000 Mitarbeiter sind in der Klinik Ottakring samt Standort Penzing beschäftigt. Bis 2040 soll die Klinik bei laufendem Betrieb komplett erneuert werden.