Ladendiebin wird  beim Stehlen im Supermarkt beklaut

Ein Ladendiebstahl in Paderborn (Nordrhein-Westfalen) nahm am Samstagabend eine kuriose Wendung. Am Ende beschäftigte nicht nur die mutmaßliche Diebin die Polizei – auch sie selbst erstattete Anzeige.
Die 43-Jährige hatte gegen 21.15 Uhr zunächst ganz regulär in einem Supermarkt an der Klöcknerstraße eingekauft. Nach dem Bezahlen verließ sie das Geschäft und stellte ihre Einkäufe vor der Tür ab.
Dann ging die Frau noch einmal zurück in den Supermarkt. Dort soll sie versucht haben, Waren aus dem "niedrigpreisigen Bereich" zu stehlen, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei.
Die Beamten nahmen daraufhin eine Strafanzeige gegen die 43-Jährige auf. Doch damit war die Geschichte noch nicht vorbei.
Als die Tatverdächtige wieder vor den Supermarkt kam, bemerkte sie, dass ihre zuvor abgestellten und regulär bezahlten Einkäufe verschwunden waren. Offenbar hatte ein Unbekannter die Gelegenheit genutzt und die Sachen mitgenommen.
Damit wechselte die 43-Jährige innerhalb kürzester Zeit die Rolle: Nachdem gegen sie wegen des mutmaßlichen Ladendiebstahls Anzeige erstattet worden war, zeigte sie nun selbst einen Diebstahl an.