i Der Frau wurden ihre vor dem Supermarkt abgestellten Einkäufe gestohlen Symbolbild / KI-generiert (KI-generiert) Ruft selbst die Polizei Ladendiebin wird beim Stehlen im Supermarkt beklaut Eine 43-Jährige soll in einem Supermarkt gestohlen haben. Vor der Tür wartete auf sie eine böse Überraschung. Von Nick Wolfinger 22.09.2026, 12:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Ladendiebstahl in Paderborn (Nordrhein-Westfalen) nahm am Samstagabend eine kuriose Wendung. Am Ende beschäftigte nicht nur die mutmaßliche Diebin die Polizei – auch sie selbst erstattete Anzeige.

Die 43-Jährige hatte gegen 21.15 Uhr zunächst ganz regulär in einem Supermarkt an der Klöcknerstraße eingekauft. Nach dem Bezahlen verließ sie das Geschäft und stellte ihre Einkäufe vor der Tür ab.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Beim Stehlen beklaut

Dann ging die Frau noch einmal zurück in den Supermarkt. Dort soll sie versucht haben, Waren aus dem "niedrigpreisigen Bereich" zu stehlen, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei.

Die Beamten nahmen daraufhin eine Strafanzeige gegen die 43-Jährige auf. Doch damit war die Geschichte noch nicht vorbei.

Einkäufe plötzlich verschwunden

Als die Tatverdächtige wieder vor den Supermarkt kam, bemerkte sie, dass ihre zuvor abgestellten und regulär bezahlten Einkäufe verschwunden waren. Offenbar hatte ein Unbekannter die Gelegenheit genutzt und die Sachen mitgenommen.

Die Bilder des Tages i ?

Damit wechselte die 43-Jährige innerhalb kürzester Zeit die Rolle: Nachdem gegen sie wegen des mutmaßlichen Ladendiebstahls Anzeige erstattet worden war, zeigte sie nun selbst einen Diebstahl an.