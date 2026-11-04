i Das Unfallopfer kam zum Glück mit leichten Verletzungen davon. (Symbolfoto) iStock Unfall in Wels Lkw erfasst Frau mit Hund auf Schutzweg Schrecklicher Unfall Mittwochfrüh in Wels: Eine 69-Jährige wollte mit ihrem Hund die Straße überqueren, als sie ein abbiegender Lkw erfasste. Von Oberösterreich Heute 04.11.2026, 15:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das hätte viel schlimmer enden können! Eine 69-jährige Frau war am Mittwoch gegen 8.30 Uhr mit ihrem Hund in der Waggerlstraße in Wels (OÖ) unterwegs. Als sie gerade über einen Schutzweg gehen wollte, kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer aus Wels, ein serbischer Staatsbürger, war gerade dabei abzubiegen. Dabei erfasste sein Schwerfahrzeug die Fußgängerin.

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Lkw-Lenker entdeckt Frau auf Straße

Als der Lenker den Unfall bemerkte, stoppte er sofort. Er entdeckte die 69-Jährige am Schutzweg liegend und alarmierte die Rettung.

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Großes Glück im Unglück: Die Welserin kam mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde zur weiteren Versorgung ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht