Startseite Klima und Umwelt Erderwärmung
Männer verursachen durch ihre Ernährung im Schnitt deutlich mehr Treibhausgase als Frauen.
Männer verursachen durch ihre Ernährung im Schnitt deutlich mehr Treibhausgase als Frauen.
Pexels / KHEZEZ
165 Länder ausgewertet

Studie zeigt: Männer essen klimaschädlicher als Frauen

Eine neue Studie belegt: Der Klima-Fußabdruck bei der Ernährung unterscheidet sich stark zwischen Männern und Frauen.
Von Heute Life
14.10.2026, 11:20
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Wer mehr Fleisch isst, belastet das Klima stärker - das ist bekannt.

Doch wie groß die Unterschiede beim ernährungsbedingten CO2-Ausstoß zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen wirklich sind, zeigt nun eine neue globale Studie.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Mehr zum Thema

Ein Forscherteam der Universität Leiden hat Daten aus 165 Ländern ausgewertet und dabei 72 verschiedene Gruppen nach Geschlecht, Alter, Bildung und Wohnort verglichen.

Das Ergebnis: Männer verursachen durch ihre Ernährung im Schnitt deutlich mehr Treibhausgase als Frauen.

Wie scinexx berichtet, liegt der mediane CO2-Fußabdruck bei Männern bei 4,36 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Tag, bei Frauen hingegen nur bei 3,43 Kilogramm.

Junge Städter mit höchstem Fußabdruck

Besonders hoch ist der Klima-Fußabdruck bei einer bestimmten Gruppe: Höher gebildete Männer zwischen 15 und 34 Jahren, die in Städten leben, kommen auf 5,66 Kilogramm CO2-Äquivalente täglich. Bei ihnen macht pflanzliche Nahrung nur 62 Prozent der Ernährung aus.

Am anderen Ende der Skala stehen Frauen zwischen 35 und 54 Jahren mit niedrigerem Bildungsniveau auf dem Land. Sie verursachen mit 2,85 Kilogramm nur etwa halb so viel CO2 - ihr pflanzlicher Ernährungsanteil liegt bei 70 Prozent.

Auch interessant

Ekel-Alarm! Männer essen jetzt freiwillig Gammelfleisch
Tja, HIERBEI sind Frauen wirklich besser
Ex-Bachelorette wütet gegen gaffende Männer

Gesündere Ernährung schont das Klima

Die Forscher fanden auch einen klaren Zusammenhang zwischen Ernährungsqualität und Umweltbelastung: Mit jeweils fünf Prozent höherer Ernährungsqualität waren durchschnittlich 7,7 Prozent weniger Treibhausgasemissionen verbunden.

Eine ausgewogenere, stärker pflanzenbasierte Ernährung kann somit sowohl gesundheitliche als auch ökologische Vorteile bringen. Die Studienautoren betonen allerdings, dass pauschale Ernährungsempfehlungen die unterschiedlichen Ausgangslagen verschiedener Bevölkerungsgruppen nur unvollständig berücksichtigen.

red, 14.10.2026, 11:20
Mehr zum Thema
Ernährung Klimabilanz Fleischkonsum CO2
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote