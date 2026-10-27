i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und kümmerten sich um den verletzten Mann. NEWS5 Mit Heli in Spital geflogen Mann (73) geht in Seniorenheim in Flammen auf Dramatischer Brand in einem Seniorenheim in Bayern! Ein 73-Jähriger mit angeschlossenem Sauerstoffgerät geriet in Brand und wurde schwer verletzt. Von André Wilding 27.10.2026, 07:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein außergewöhnlicher Brandeinsatz beschäftigte am Montagabend rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in Heiligenstadt in Oberfranken (Landkreis Bamberg). Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Alarmstufe erhöht

Um kurz nach 22 Uhr löste die Brandmeldeanlage eines Seniorenheims in Heiligenstadt aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden diese so gleich über einen Brand in einem Zimmer des Seniorenheims informiert.

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Aufgrund dessen wurde eine Alarmstufenerhöhung veranlasst auf das Einsatzstichwort "B5 Brand Altenheim". Rund 200 Einsatzkräfte machten sich auf den Weg nach Heiligenstadt.

Beim Erkunden des Seniorenheims wurde in einem Zimmer ein 73-jähriger Bewohner mit schwersten Brandverletzungen aufgefunden. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Senior zu einem Rettungshubschrauber gebracht und in eine Spezialklinik geflogen.

Auf Sauerstoffgerät angewiesen

Nach ersten Erkenntnissen war der 73-Jährige auf ein Sauerstoffgerät angewiesen, was wohl mit ursächlich für den Brand war. Wie es genau zu den schweren Brandverletzungen des Seniors gekommen ist, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Bamberg.

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Weitere Personen wurden bei dem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt und konnten auch in ihren Zimmern verbleiben. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 5.000 Euro.