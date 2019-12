Marsch: "Jetzt gewinnen wir die Europa League!"

Salzburg-Trainer Jesse Marsch blickte nach dem 0:2 gegen Liverpool schon wieder positiv in die Zukunft, die Leistung gegen die red gibt dem Amerikaner Mut: "Wir wollten die Champions League gewinnen, jetzt ist der Pokal in der Europa League das Ziel!"

"Es war eine gute Leistung von uns. Vor dem ersten Gegentor könnten wir nicht besser spielen. Klar sind wir enttäuscht im ersten Moment. Aber es war eine unglaubliche Erfahrung gegen einen top-top Gegner. Wir waren so nah, aber doch so fern. Wir müssen jetzt positiv sein, wir können so viel mitnehmen aus dem Turnier. Wir waren gegen den besten Gegner Liverpool teilweise ebenbürtig", analysierte Marsch im Sky-Interview.Für den 46-Jährigen ist die gewonnene Erfahrung für sein Team enorm wichtig: Wenn wir in Führung gehen, dann ist das Spiel ganz anders. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben und können sehr viel daraus lernen. Wir nehmen das jetzt in die Europa League mit, dass wir jeden Gegner schlagen können. Wir haben eine Chance dort, in diesem Moment ist es ein Ziel die Europa League zu gewinnen. Wir wollten aber auch die Champions League gewinnen!"Im Moment überwiegt allerdings die Enttäuschung, doch "in ein paar Tagen können wir stolz zurück schauen auf eine sehr, sehr gute Leistung unserer Mannschaft."