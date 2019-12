Haaland lässt sich Flasche nur für Wut-Wurf bringen

Erling Haaland ist ein Siegertyp. Verlieren ist für ihn keine Option. Ein kurzer Clip nach dem Abpfiff im "Finale dahoam" gegen Liverpool veranschaulicht das gut. Der grantige Torjäger amüsiert das Netz.

0:2! Der Traum vom Champions-League-Achtelfinale ist geplatzt. Salzburg verlor das sechste und letzte Gruppenspiel vor 30.000 Fans in der Bullen-Arena gegen Liverpool. Ein Doppelschlag binnen 100 Sekunden entschied den Kracher nach knapp einer Stunde Spielzeit (Keita, Salah).Knipser Erling Haaland ging zum ersten Mal in einem Champions-League-Spiel leer aus, nachdem er scherzhaft einen Hattrick angekündigt hatte. Manche hätten es ihm zugetraut: In den ersten fünf Partien erzielte der 19-Jährige unglaubliche acht Treffer.Der Norweger vergab gute Chancen, verlor mit Salzburg und schied aus der Königsliga aus. Die Enttäuschung war groß.Wie sich das äußerte: Nach Schlusspfiff ließ sich Haaland von einem seiner Betreuer eine Trinkflasche zuwerfen, nur um an ihr seine aufgestaute Wut auszulassen. Der junge Angreifer schmetterte die Flasche auf den Rasen.Kameras filmten die Aktion. Der kurze Clip amüsiert Fans aus aller Welt. Tenor: Das ist Sieger-Mentalität.