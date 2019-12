--> Klopp: "Überragend, wie Salzburg aufgetreten ist"

Liverpool ist mit dem 2:0 gegen Salzburg Gruppensieger und steht im Achtelfinale. Für die Reds war das Auswärtsspiel in der Mozartstadt ein harter Brocken. Trainer Jürgen Klopp und seine Spieler streuten den Bullen Rosen.

Jürgen Klopp war von seinem Team, aber auch von Salzburg begeistert: "Es war ein super Spiel zum Anschauen. Ich hatte schon vor dem ersten Spiel Respekt, jetzt ist der noch größer. Es ist überragend, was Jesse mit den Jungs macht. Sie waren so schlau und haben uns so viel abverlangt. Beide Mannschaften haben richtig einen rausgehaut, meine Spieler waren dann aber auch sehr abgezockt. Wenn Salzburg das Risiko noch mehr erhöht hätte, hätten wir aber noch mehr Räume bekommen."Auch Liverpool-Kapitän Jordan Henderson lobte die Bullen: ""Es war ein sehr hartes Spiel hier, sie haben es uns gextrem schwer gemacht. Aber je länger es gedauert hat, desto besser sind wir reingekommen. Wir mussten wirklich 100 Prozent reinwerfen, wir hatten aber auch ein sehr gutes Energielevel""Ich bin sehr zufrieden mit unserem Spiel. Es war ein ganz harter Brocken. Wir wussten, dass sie uns sehr hoch attackieren werden. Wir haben unseren Plan durchgezogen, weil wir wussten, wie stark sie sind", meint auch Abwehrchef Virgil van Dijk.