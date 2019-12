Stankovic: "Leider beim Rauslaufen übermotiviert"

"Es hat nicht sollen sein" - das war der Tenor bei den Salzburg-Kickern nach dem 0:2 gegen Liverpool. Damit geht es in der Europa League weiter. "Dann gewinnen wir halt diese", meinte auch Tormann Cican Stankovic, der bei beiden Gegentoren nicht gut aussah.

Die Stimmen der Bullen-Spieler:

"In der ersten Halbzeit war es sehr ausgeglichen, da hätten wir ein Tor machen müssen. In der zweiten Hälfte hat Liverpool richtig gut umgeschalten. Stankovic hat uns im Spiel gehalten, aber die haben eben schon ein bisserl Qualität. Gegen Liverpool geht's dann extrem schnell. Wir haben es trotzdem richtig geil gemacht, jetzt geben wir in der Europa League Gas.""Es war ein richtig geiles Spiel, ein Hin und Her auf beiden Seiten. Wir hatten gute Chancen, aber am Ende hat Liverpool schon sehr verdient gewonnen. Wir haben es immer zu komplex machen wollen, der verdammte letzte Pass wollte nicht kommen. Wir können sehr viel mitnehmen aus solchen Spielen, haben in jeder Partie mitgehalten. Jetzt freuen wir uns auf die Europa League, auch wenn wir gerne in der Champions League geblieben wären.""Wir haben uns extrem viel vorgenommen, wir wollten das Wunder möglich machen. Es war eine unglaubliche Partie auf einem unglaublichen Niveau. Klar ist das jetzt eine Enttäuschung für die Mannschaft. Wir hätten besser verteidigen müssen, aber Liverpool hat auch gezeigt, dass die dann doch eine halbe Klasse besser sind. Die erste Halbzeit war ein unglaubliches Tempo, da ist es jede Sekunde hin und her gegangen.""Liverpool bestraft einfach jeden Fehler beinhart. Es war sogar für mich als Tormann unglaublich intensiv. Es waren taktische Fehler, ich war zu übermotiviert beim Rauslaufen. Wenn wir schon dabei sind, dann werden wir versuchen die Europa League zu gewinnen."