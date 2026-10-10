i Giane Alves Giane Alves/Instagram "Sie war kerngesund" Model (32) bringt Baby zum Arzt, bricht tot zusammen Das brasilianische Model Giane Alves brach bei einem Arzttermin ihres erst 45 Tage alten Babys zusammen. Die 32-Jährige starb an einem Herzinfarkt. Von Newsdesk Heute 10.10.2026, 22:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte es nur eine Routineuntersuchung für ihren kleinen Sohn werden. Doch der Arztbesuch endete in einer Tragödie: Das brasilianische Model Giane Alves ist im Alter von nur 32 Jahren völlig überraschend gestorben. Die zweifache Mutter brach am 2. Oktober in einem Krankenhaus in Condeúba im brasilianischen Bundesstaat Bahia plötzlich zusammen.

Besonders tragisch: Ihr jüngster Sohn Felipe war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 45 Tage alt. Obwohl die Ärzte sofort eingriffen und versuchten, die junge Mutter zu retten, kam jede Hilfe zu spät. Alves erlitt einen tödlichen Herzinfarkt.

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"Sie war kerngesund"

Für ihre Familie und Freunde kam der plötzliche Tod völlig unerwartet. Ihr langjähriger Agent Miguel Crispim erklärte, dass das Model zuvor keinerlei gesundheitliche Probleme gehabt habe.

"Sie war kerngesund, trank keinen Alkohol, rauchte nicht, nahm keine Medikamente und ließ sich regelmäßig untersuchen", schilderte Crispim. Auch ihre Schwangerschaft sei ohne Komplikationen verlaufen.

Die 32-Jährige hatte erst wenige Wochen zuvor ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Neben Baby Felipe hinterlässt sie ihren Ehemann José Sobrinho und den siebenjährigen Sohn Gael.

An Tankstelle entdeckt, dann internationale Karriere

Giane Alves hatte eine außergewöhnliche Karriere hingelegt. Mit 21 Jahren arbeitete sie noch an einer Tankstelle in São Paulo, als eine Talentsucherin auf sie aufmerksam wurde. Was zunächst wie ein Zufall begann, entwickelte sich zu einer internationalen Modelkarriere.

Die Brasilianerin stand in London, New York und Mailand vor der Kamera, lief bei Modeschauen und war in bekannten Modemagazinen wie "Vogue", "Elle" und "L'Officiel" zu sehen.

Nach Jahren im internationalen Modegeschäft hatte sich Alves schließlich entschieden, in ihre brasilianische Heimat zurückzukehren. Dort wollte sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Kindern ein ruhigeres Leben führen.

Ehemann bleibt mit zwei Kindern zurück

Ihr Agent erinnert sich an eine liebevolle und außergewöhnliche Frau. "Sie war eine ehrliche, liebevolle Frau, ein unglaublich guter Mensch", erklärte Crispim. Am 3. Oktober wurde das Model in ihrer Heimatregion beigesetzt. Für ihren Ehemann und die beiden kleinen Söhne bleibt ein unvorstellbarer Verlust.

Besonders bitter: Nach einer erfolgreichen Karriere rund um die Welt wollte sich Giane Alves gerade ganz auf ihre Familie konzentrieren. Nur wenige Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes wurde sie plötzlich aus dem Leben gerissen.