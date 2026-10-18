i Daniil Khudyakov verletzte sich im Derby schwer. APA-Images / Franz Wolfgang Rainer Sturm-Goalie schwer verletzt Nach Derby-Horror – jetzt spricht der Unglücksrabe Nach der Verletzung von Sturm-Goalie Daniil Khudyakov zeigte sich GAK-Profi Jacob Italiano mitgenommen. Nach dem Derby fand er emotionale Worte. Von Sport Heute 18.10.2026, 19:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die schwere Verletzung von Sturm-Tormann Daniil Khudyakov überschattete den Sieg von Sturm im Grazer Derby. Vor allem GAK-Profi Jacob Italiano, der unmittelbar an der unglücklichen Aktion beteiligt war, wirkte emotional mitgenommen. Nach dem Spiel sprach er über den folgenschweren Zusammenstoß und richtete persönliche Worte an den verletzten Keeper.

"Es war eine schreckliche Situation. Ich wünsche ihm eine schnelle Heilung und werde ihm auf jeden Fall Genesungswünsche schicken", erklärte Italiano der direkt nach dem Zusammenprall und der schweren Verletzung am Platz in Tränen ausbrach.

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"Das zählt mehr als alles andere"

Der GAK-Spieler erinnerte sich daran, was im Leben am meisten zählt – und zwar Gesundheit. "Das zählt heute im Fußball mehr als alles andere, nämlich dass man gesund ist", erklärte der GAK-Profi immer noch sichtlich bewegt.

Auch den Moment des Zusammenstoßes schilderte Italiano. Zunächst sei ihm gar nicht bewusst gewesen, wie schwer sich sein Gegenspieler verletzt hatte. "Ich habe zuerst den Ball gehabt und dachte, es ist nichts passiert. Dann habe ich gemerkt, dass es ihn erwischt hat", schilderte der Australier seine Sicht der Dinge.

"Es soll keine Entschuldigung sein"

Der Vorfall beschäftigte den GAK-Profi auch während der Partie. Dennoch wollte Italiano die Verletzung nicht als Ausrede für die Leistung seiner Mannschaft gelten lassen, die nach der Aktion vollkommen auseinanderfiel und schlussendlich mit 1:6 gegen Sturm unterging.

"Ich habe versucht fokussiert zu bleiben aber für uns war es dann schwierig. Es soll aber keine Entschuldigung sein, wir müssen das viel besser machen", stellte Italiano klar.