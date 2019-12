Nächste ÖSV-Abfahrerin mit Kreuzbandriss out

ÖSV-Athletin Ariane Rädler stürzt im Abfahrtstraining von Lake Louise schwer und wird mit dem Heli ins Spital gebracht. Dort folgt die schlimme Diagnose: Kreuzbandriss.

Lange Verletztenliste

Der Verletzungsteufel schlägt erneut beim ÖSV-Team zu:stürzte beim zweiten Abfahrtstraining in Lake Louise (Kanada) und verletzte sich dabei schwer am linken Knie.Die Speed-Spezialistin wird daraufhin nach Calgary ins Mayfair Diagnostics gebracht, um den Grad der Verletzung abzuklären.Bei einer MRI-Untersuchung wird ein vorderer Kreuzband- und Außenmeniskusriss sowie ein Einriss des Innenbandes diagnostiziert.Die Vorarlbergerin fällt somit für die gesamte Saison aus. Die 24-Jährige fliegt am Freitag zurück in die Heimat und wird sich dort einer Operation unterziehen.Erst am Mittwochabend hatte sichim Training einen Bandscheibenvorfall zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Sogar das vorzeitige Saisonende ist aktuell nicht auszuschließen.Ende November hatte sich die 24-jährigebereits einen Riss des vorderen Kreuzbandes, einen Einriss des Innen- und Außenmeniskus sowie der Kapsel im rechten Knie zugezogen.hatte im Riesentorlauf-Training in Sölden nach einem unspektakulären Sturz einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten.Schon Mitte August hatteeine neuerliche Schockdiagnose erhalten. Sie hatte sich nach schwerer Verletzung zurückgekämpft, riss sich beim Riesentorlauf-Training in Argentinien das Kreuzband.hatte sich im August einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen.