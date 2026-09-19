i Wiens FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss kündigt ein Kinderschutzpaket an. Denise Auer Eklat an Wiener Schulen Nacktszenen mit Erwachsenen – FPÖ tobt über Kinderbuch Ein Bilderbuch sorgt in Wien für heftigen Wirbel: In "Körper sind toll" sind unter anderem nackte Kinder und Erwachsene zu sehen. Die FPÖ läuft Sturm. Von Newsdesk Heute 19.09.2026, 15:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großer Wirbel um ein Bilderbuch mit dem Titel "Körper sind toll", welches in den "Gender Matters!"-Themenboxen der Stadt Wien an Kindergärten und Schulen für das pädagogische Personal angeboten werden. Doch warum die Aufregung?

Laut Beschreibung soll das Buch Illustrationen von unterschiedlichen Körpertypen zeigen. Kindern soll so Mut gemacht werden, den eigenen Körper zu akzeptieren mit dem Ziel Body Shaming entgegenzuwirken. Bei der Wiener FPÖ stößt dies jedoch auf Kritik.

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Die "Gender Matters!" - Themenboxen wurden von der Bücherei Wien, dem Dezernat Gender Mainstreaming und dem Frauenservice Wien (MA 57) erstellt. Ihn ihnen sind Kinderliteratur, Bilderbücher, Sachbücher, Romane, Comics und Pädagogische Materialien für die Gestaltung von Unterrichtsstunden sowie Projektwochen rund um das Thema Geschlechterrollen enthalten. Es gibt zwei Boxen: Zum einen für die Altersgruppe zwischen vier und acht Jahren sowie für die Altersgruppe zwischen acht und zwölf Jahren.

Heftige Kritik

So stößt sich der freiheitliche Klubobmann Maximilian Krauss daran, dass in dem Buch "nackte Erwachsene gemeinsam mit nackten Kindern in einer Duschsituation dargestellt werden". Solche Darstellungen dürften von der Stadtregierung aus SPÖ und Neos nicht zum pädagogischen Material erklärt werden, befindet der FPÖ-Politiker.

Gerade angesichts der aktuellen Debatte – dabei spielt Krauss direkt auf den Fall rund um den Kabarettisten Günther "Gunkl" Paal an – sei dies kein Zufall, vermutet der Freiheitliche. Krauss sprach von einer "Provokation in Richtung Normalisierung sexueller Gewalt gegen Kinder". Für die Blauen seien hier die Grenzen des guten Geschmacks und des Anstands überschritten.

Die Bilder des Tages i ?

Aufgrund des Bilderbuchs kündigt Krauss für die kommende Gemeinderatssitzung ein umfassendes Kinderschutzpaket an. Dieses werde sich mit der Auswahl und den Grenzen öffentlich finanzierter pädagogischer Materialien befassen. Man werde entsprechende Anträge einbringen und erwarte sich "von allen Parteien ein klares Bekenntnis zum Kinderschutz".