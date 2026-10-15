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Die FPÖ stellt am Donnerstag einen Misstrauensantrag.
Die FPÖ stellt am Donnerstag einen Misstrauensantrag.
Helmut Graf
Misstrauensantrag kommt

Nationalrat LIVE – heute will FPÖ Regierung stürzen

Die FPÖ bringt am Donnerstag im Nationalrat einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung ein. "Heute" berichtet LIVE.
Von Newsdesk Heute
15.10.2026, 09:37
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Jetzt macht Herbert Kickl Ernst! Der FPÖ-Chef will die gesamte Bundesregierung aus dem Amt drängen. Am Donnerstag bringt seine Partei einen Misstrauensantrag im Nationalrat ein. Hintergrund sind Streitigkeiten innerhalb der Koalition und mehrere politische Vorhaben, bei denen weiterhin Entscheidungen ausstehen.

So will Kickl heute die komplette Regierung stürzen

Der Misstrauensantrag richtet sich nicht gegen einen einzelnen Minister, sondern gegen die komplette Regierung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Im Moment findet eine Fragestunde mit Innenminister Gerhard Karner statt.

"Heute" berichtet LIVE:

red, Akt. 15.10.2026, 09:41, 15.10.2026, 09:37
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