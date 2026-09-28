i Klaudia Tanner wurde am Sonntag zur Bundesleiterin der ÖVP Frauen nominiert. Helmut Graf Frauen-Chefin in der ÖVP Neuer Job für Ministerin Tanner – das macht sie jetzt Nach dem Rückzug von Juliane Bogner-Strauß wird Verteidigungsministerin Tanner neue ÖVP-Frauen-Chefin. Das bestätigte die Volkspartei am Sonntag. Von Heute Politik 28.09.2026, 07:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner übernimmt eine weitere Spitzenfunktion in der Volkspartei. Die Niederösterreicherin soll neue Bundesleiterin der ÖVP Frauen werden.

Wie die ÖVP am Sonntagnachmittag mitteilte, wurde Tanner vom Bundesvorstand einstimmig für die Funktion vorgeschlagen. Die formelle Wahl soll bei einem kommenden Bundestag der ÖVP Frauen erfolgen. Wann dieser stattfinden wird, ließ die Partei zunächst offen.

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Bogner-Strauß legte Funktion zurück

Tanner folgt damit auf Juliane Bogner-Strauß. Die bisherige Bundesleiterin hatte ihre Funktion am Freitag zurückgelegt. Bis zur Wahl der neuen Vorsitzenden führt die stellvertretende Bundesleiterin Margreth Falkner die Geschäfte interimistisch weiter. Sie soll auch den kommenden Bundestag vorbereiten.

Mit Tanner setzt die ÖVP Frauen künftig auf ein besonders prominentes Regierungsmitglied. Die 56-Jährige ist seit 2020 Verteidigungsministerin und zählt zu den bekanntesten Politikerinnen der Volkspartei.

Der Wechsel an der Spitze der ÖVP Frauen erfolgt damit nur wenige Tage nach dem Rückzug Bogner-Strauß'. Tanner muss nun noch beim Bundestag offiziell gewählt werden.

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"Starke Stimme für Frauen"

Die designierte Bundesleiterin wird in einer Aussendung folgendermaßen zitiert: "Ich freue mich über die starke und einstimmige Unterstützung für meine Kandidatur als Bundesleiterin der ÖVP Frauen. Ich möchte eine starke Stimme für Frauen in der Österreichischen Volkspartei und in der Bundesregierung sein und mich dafür einsetzen, dass Frauen die gleichen Chancen und Freiheiten haben, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.