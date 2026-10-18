i Oliver Glasner und Xaver Schlager stecken mit Nottingham in der Krise. IMAGO/News Images Niederlage gegen Arsenal Noch kein Tor daheim – Glasner auf Abstiegsplatz Oliver Glasner und ÖFB-Star Xaver Schlager stecken mit Nottingham Forest in der Krise. Gegen Arsenal mussten sich die Österreicher geschlagen geben. Von Sport Heute 18.10.2026, 19:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Oliver Glasner und Xaver Schlager wird die Lage in der englischen Premier League immer unangenehmer. Das österreichische Duo musste sich mit Nottingham Forest am siebten Spieltag die dritte Niederlage in Serie hinnehmen.

Gegen Meister Arsenal hielt das Glasner-Team lange dagegen, kassierte aber zehn Minuten vor Schluss den entscheidenden Gegentreffer zum 0:1. Forest rutscht in die Abstiegsränge ab – und befindet sich auf dem 18. Tabellenplatz. Besonders bitter: Bisher konnte die Glasner-Mannschaft noch in keinem einzigen Heimspiel treffen.

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Dabei hatte Glasner seine Mannschaft defensiv gut auf den Gegner eingestellt. Arsenal fand gegen die kompakt stehenden Hausherren kaum ein Durchkommen. ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager stand bei Nottingham über die gesamte Spielzeit auf dem Platz.

Arsenal lange ohne Torschuss

Die erste gefährliche Aktion gehörte sogar den Gastgebern. Dan Ndoye prüfte Arsenal-Keeper David Raya in der 19. Minute, scheiterte allerdings am Spanier. Danach entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit wenigen Höhepunkten. Die Gäste hatten zwar mehr vom Spiel, fanden gegen die Defensive der Glasner-Elf aber lange kein Mittel.

Erst in der 72. Minute wurde es richtig gefährlich. Nach einer Kombination über Martin Ödegaard und Jurrien Timber kam Declan Rice im Strafraum zum Abschluss, setzte den Ball allerdings über das Tor.

Joker schockt Glasner-Elf

In der Schlussphase erhöhte Arsenal den Druck. In der 80. Minute war es schließlich so weit: Der eingewechselte Noni Madueke zog von der linken Seite nach innen und traf mit einem wuchtigen Schuss ins Kreuzeck.

Besonders bitter für Glasner: Ausgerechnet der erste Schuss der Gäste auf das Forest-Tor brachte die Entscheidung. Nottingham gab sich allerdings noch nicht geschlagen. Chris Wood wurde nach einem Konter in aussichtsreicher Position geblockt. Kurz vor Schluss hatte Murilo den Ausgleich auf dem Fuß, sein Abschluss verfehlte das Kreuzeck jedoch knapp.

Glasner auf Abstiegsplatz

Für Glasner und seine Mannschaft blieb es bei der knappen 0:1-Niederlage. Nach sieben Spieltagen hält Nottingham Forest bei lediglich fünf Punkten und liegt auf Rang 18 – einem Abstiegsplatz. Während Arsenal mit dem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz klettert, wächst beim österreichischen Trainer der Druck. Trotz einer über weite Strecken starken Defensivleistung steht Forest erneut ohne Punkte da.