Startseite Sport Fußball
Prass feiert das 2:1-Goldtor für Hoffenheim.
Prass feiert das 2:1-Goldtor für Hoffenheim.
IMAGO
Wichtiger Sieg für Ilzer

ÖFB-Legionär Prass glänzt mit Tor und Assist

Alexander Prass wird bei Hoffenheims 2:1-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht Mönchengladbach zum Matchwinner.
Von Sport Heute
18.10.2026, 19:48
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Österreich-Power in der deutschen Bundesliga!

Alexander Prass führt die TSG Hoffenheim mit einem Tor und einem Assist zu einem wichtigen 2:1-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht Mönchegladbach. Der ÖFB-Teamspieler ist damit an beiden Treffern beteiligt und sorgt für Erleichterung bei seinem Trainer Christian Ilzer.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Nach Derby-Horror – jetzt spricht der Unglücksrabe

    Für den österreichischen Coach zählt nach schwierigen Wochen vor allem das Ergebnis. Gegen den Tabellenletzten mit null Punkten stand Hoffenheim unter Zugzwang, ein weiterer Rückschlag hätte die Situation für Ilzer zusätzlich verschärft.

    Doch auf seinen Landsmann ist Verlass: Prass übernimmt Verantwortung, bereitet den ersten Treffer von Conte (11.), trifft nach dem Ausgleich von Mohya (49.) in der 54. Minute selbst zum 2:1. Damit avanciert der ÖFB-Legionär zum entscheidenden Mann auf dem Platz und wird auch als "Man of the Match" ausgezeichnet.

    Prass stand erstmals seit April wieder in der Startelf.

    Nach Derby-Horror – jetzt spricht der Unglücksrabe

    Wichtige Punkte für Ilzer

    In der Tabelle schiebt sich Hoffenheim auf Rang 14 – mit sechs Punkten aus sechs Spielen. Mönchengladbach ist ohne Punkt weiter Letzter.

    "Das war eine Drucksituation. Wir haben uns den Sieg gemeinsam erarbeitet. Das Ergebnis ist das Allerwichtigste", sagte Ilzer bei "DAZN".

    Zu Prass sagte er: "Er war maßgeblich am Sieg beteiligt, hatte einen großen Impact. Man muss ihm gratulieren zu dieser Leistung."

    red, Akt. 18.10.2026, 19:57, 18.10.2026, 19:48
    Mehr zum Thema
    TSG 1899 Hoffenheim Christian Ilzer ÖFB-Team Deutsche Bundesliga

    Weiterlesen

    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote