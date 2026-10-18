i Prass feiert das 2:1-Goldtor für Hoffenheim. IMAGO Wichtiger Sieg für Ilzer ÖFB-Legionär Prass glänzt mit Tor und Assist Alexander Prass wird bei Hoffenheims 2:1-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht Mönchengladbach zum Matchwinner. Von Sport Heute 18.10.2026, 19:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich-Power in der deutschen Bundesliga!

Alexander Prass führt die TSG Hoffenheim mit einem Tor und einem Assist zu einem wichtigen 2:1-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht Mönchegladbach. Der ÖFB-Teamspieler ist damit an beiden Treffern beteiligt und sorgt für Erleichterung bei seinem Trainer Christian Ilzer.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Für den österreichischen Coach zählt nach schwierigen Wochen vor allem das Ergebnis. Gegen den Tabellenletzten mit null Punkten stand Hoffenheim unter Zugzwang, ein weiterer Rückschlag hätte die Situation für Ilzer zusätzlich verschärft.

Doch auf seinen Landsmann ist Verlass: Prass übernimmt Verantwortung, bereitet den ersten Treffer von Conte (11.), trifft nach dem Ausgleich von Mohya (49.) in der 54. Minute selbst zum 2:1. Damit avanciert der ÖFB-Legionär zum entscheidenden Mann auf dem Platz und wird auch als "Man of the Match" ausgezeichnet.

Prass stand erstmals seit April wieder in der Startelf.

Wichtige Punkte für Ilzer

In der Tabelle schiebt sich Hoffenheim auf Rang 14 – mit sechs Punkten aus sechs Spielen. Mönchengladbach ist ohne Punkt weiter Letzter.

"Das war eine Drucksituation. Wir haben uns den Sieg gemeinsam erarbeitet. Das Ergebnis ist das Allerwichtigste", sagte Ilzer bei "DAZN".

Zu Prass sagte er: "Er war maßgeblich am Sieg beteiligt, hatte einen großen Impact. Man muss ihm gratulieren zu dieser Leistung."