ÖFB-Comeback in Irland – benote jetzt die ÖFB-Kicker

Österreich blieb am Donnerstag in der Nations League ungeschlagen, musste beim Comeback in Irland aber gehörig zittern. Das ÖFB-Team lag am Donnerstagabend in Dublin zur Pause nach schwacher ersten Halbzeit 0:2 hinten.
Teamchef Ralf Rangnick griff durch, wechselte drei Mal und leitete damit wohl die Wende ein. Rot-Weiß-Rot kämpfte sich durch Tore von Alexander Prass (72.) und Michael Gregoritsch (77.) zurück in die Partie und holte einen Punkt. Endstand: 2:2.
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Nach den 3:1-Siegen gegen Israel und den Kosovo und dem spektakulären 2:2 in Dublin geht es in der XXL-Länderspielpause jetzt mit einem vierten Kracher weiter. Am Sonntag gastiert Österreich in Pristina, bestreitet dort das zweite Spiel gegen den Kosovo.
Nach drei Spielen liegt das ÖFB-Team mit sieben Punkten auf Gruppenplatz 1 und in der Nations League B damit voll auf Aufstiegskurs in Richtung A-Liga.