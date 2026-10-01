i Das ÖFB-Team bleibt in der Nations League ungeschlagen. GEPA pictures Zeugnis der "Heute"-User ÖFB-Comeback in Irland – benote jetzt die ÖFB-Kicker Österreich holte in Dublin nach 0:2-Pausenrückstand noch ein 2:2 und bleibt in der Nations League an der Gruppenspitze. Jetzt sind eure Noten gefragt! Von Sport Heute 01.10.2026, 23:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich blieb am Donnerstag in der Nations League ungeschlagen, musste beim Comeback in Irland aber gehörig zittern. Das ÖFB-Team lag am Donnerstagabend in Dublin zur Pause nach schwacher ersten Halbzeit 0:2 hinten.

Teamchef Ralf Rangnick griff durch, wechselte drei Mal und leitete damit wohl die Wende ein. Rot-Weiß-Rot kämpfte sich durch Tore von Alexander Prass (72.) und Michael Gregoritsch (77.) zurück in die Partie und holte einen Punkt. Endstand: 2:2.

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Hier könnt ihr jetzt den ÖFB-Kickern die Noten für ihre Leistung in Irland geben. Einfach durchklicken und bewerten!

Nach den 3:1-Siegen gegen Israel und den Kosovo und dem spektakulären 2:2 in Dublin geht es in der XXL-Länderspielpause jetzt mit einem vierten Kracher weiter. Am Sonntag gastiert Österreich in Pristina, bestreitet dort das zweite Spiel gegen den Kosovo.

Nach drei Spielen liegt das ÖFB-Team mit sieben Punkten auf Gruppenplatz 1 und in der Nations League B damit voll auf Aufstiegskurs in Richtung A-Liga.