i Österreichs Fußball-Frauen kämpfen am 5.12. gegen die Schweiz um das Ticket für die Weltmeisterschaft. Jasmin Walter WM-Play-off-Rückspiel in Wien ÖFB-Frauen kämpfen um WM-Ticket: VIP Tickets gewinnen! Für Österreichs Fußball-Frauen geht es gegen die Schweiz um alles! Magenta verlost über Heute 1 x 2 VIP-Tickets für das WM-Play-off-Rückspiel in Wien. Von Johanna Gmainer 20.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Am 5. Dezember 2026 steht für Österreichs Frauen-Nationalteam ein richtungsweisendes Duell auf dem Programm. Im Rückspiel der WM-Play-offs trifft das ÖFB-Team auf die Schweiz. Anpfiff ist um 16.10 Uhr im Wiener Franz-Horr-Stadion.

Für die ÖFB-Frauen steht dabei viel auf dem Spiel: Es geht um die Chance, sich für die Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Gegen die Schweizerinnen ist voller Einsatz gefragt. Mit den heimischen Fans im Rücken wollen die Österreicherinnen den entscheidenden Schritt in Richtung WM machen.

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ÖFB-Frauen wollen nach Brasilien

Der Weg zur Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien bleibt spannend: Österreich beendete die Gruppenphase der Qualifikation mit vier Punkten auf dem dritten Platz hinter Deutschland und Norwegen. Die Schweiz sicherte sich hingegen mit 16 Punkten den Gruppensieg in Liga B. In der ersten Play-off-Runde setzten sich die ÖFB-Frauen mit einem Gesamtergebnis von 6:1 gegen den Kosovo durch. Nun wartet mit der Schweiz die nächste große Hürde auf dem Weg zur ersten WM-Teilnahme.

Tickets unter: https://www.oefb.at/oefb/Tickets/Tickets/Ticketinfos

Ein Spiel, ein großer Traum: Österreich will zur WM! Jasmin Walter

Mit "Heute" das Länderspiel als VIP erleben

Wer bei diesem Fußball-Kracher live dabei sein möchte, hat jetzt die Chance auf ein besonderes Erlebnis: MAGENTA, offizieller Premium Partner des österreichischen Nationalteams, verlost über "Heute" 1 x 2 VIP-Tickets für das Heimspiel gegen die Schweiz.

Nutze deine Chance und fülle das Teilnahmeformular aus. Mit etwas Glück bist du am 5. Dezember gemeinsam mit einer Begleitperson als VIP dabei!

Der Gewinn wird von Magenta zur Verfügung gestellt. Foto: Magenta

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 27.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.