ÖVP-Funktionär zieht nach Wiesn-Eklat Konsequenzen

Ein Video vom Münchner Oktoberfest sorgte in den vergangenen Tagen für heftige Kritik. Darauf ist ein Tiroler Gemüsebauer und ÖVP-Funktionär zu sehen, wie er einen schwarzen Influencer rassistisch beleidigt. "Heute" berichtete.
Nun hat der Lokalpolitiker Konsequenzen gezogen. Wie die "Krone" berichtet, legte der Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land seine Funktion als stellvertretender ÖVP-Ortsparteiobmann in seiner Gemeinde zurück. Die Partei bestätigte den Schritt mittlerweile.
Der Vorfall hatte sich auf dem Münchner Oktoberfest ereignet. Auf dem später in sozialen Netzwerken verbreiteten Video ist zu sehen, wie der Tiroler den Influencer auffordert, "nach Hause" zu gehen. Hier seien schließlich "die Deutschen" zu Hause. Auf die Frage, wie Deutsche seiner Ansicht nach aussehen würden, antwortete er: "Weiß."
Das Video verbreitete sich rasch im Netz und wurde hunderttausendfach angesehen. Die Aussagen sorgten nicht nur online für heftige Reaktionen. Auch innerhalb der ÖVP und bei den Tiroler Gemüsebauern distanzierte man sich davon.
Der Tiroler meldete sich später selbst zu Wort und entschuldigte sich für sein Verhalten. Er habe zu viel Alkohol getrunken und Dinge gesagt, die "absolut inakzeptabel" gewesen seien. Seine Aussagen würden nicht seinen Werten entsprechen.
Für den Gemüsebauer könnte die Sache noch weitere Konsequenzen haben. Die Münchner Polizei prüft laut ORF derzeit, ob Ermittlungen eingeleitet werden. Auch Hofer prüft, ob die bisherige Geschäftsbeziehung mit dem Bauern fortgeführt wird.