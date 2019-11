19.11.2019 23:02 ÖFB-Team "am Boden der Realität angekommen"

Das war nix! Das ÖFB-Experiment in Lettland mit einer fast komplett neuen Mannschaft anzutreten ging gehörig in die Hose. Es fehlte an allen Ecken und Enden, das musste auch Teamchef Franco Foda eingestehen. Die Stimmen aus Riga!