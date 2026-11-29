i ? In 220 Jahre alter Stube Ofen eingeheizt – plötzlich brennt die Zimmerdecke Ein Bewohner entdeckte am Sonntag eine glühende Stelle neben dem Ofenrohr. In einem Wochenendhaus in Semriach war ein Brand ausgebrochen. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 22:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Feuerwehreinsatz am ersten Adventsonntag in Semriach (Bezirk Graz-Umgebung): In einem rund 220 Jahre alten Wochenendhaus brach am Nachmittag ein Brand im Bereich der Zwischendecke aus.

Wie die Polizei berichtet, war das Haus seit Freitagabend bewohnt worden. Wegen der niedrigen Temperaturen wurde der Ofen im Wohnbereich nahezu durchgehend beheizt. Gegen 14 Uhr wurde noch einmal eingeheizt.

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Plötzlich drang Rauch aus der Decke

Kurz vor 14.45 Uhr bemerkte ein Bewohner wenige Zentimeter neben dem Ofenrohr eine glühende Stelle unterhalb der Zimmerdecke. Als schließlich Rauch aus einer Öffnung in der hölzernen Zwischendecke drang, alarmierte er umgehend die Feuerwehr. Mit einem Pulverfeuerlöscher und Wasser unternahm er erste Löschversuche.

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Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Semriach kam der Alarm mitten während ihrer traditionellen Weihnachtsfeier. Gemeinsam mit der Feuerwehr Frohnleiten-Stadt brachten die Einsatzkräfte den Glimmbrand rasch unter Kontrolle.

Tragende Deckenbalken bereits angebrannt

Beim Öffnen der Zwischendecke kamen bereits angebrannte tragende Holzbalken sowie Brandspuren am Mauerwerk zum Vorschein. Nach rund zwei Stunden konnte die Brandstelle den polizeilichen Ermittlern übergeben werden.

Ein Bezirksbrandermittler und ein Rauchfangkehrermeister nahmen das Gebäude unter die Lupe. Die genaue Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden. Weitere Untersuchungen sind notwendig.

Menschen und Tiere kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht noch nicht fest.