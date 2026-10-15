i Papst Leo XIV. musste sich am Dienstag einer Lungenoperation unterziehen. Reuters Guter Heilungsverlauf Papst Leo XIV. – so geht es ihm nach der Operation Drei Tage nach seiner Lungenoperation gibt es gute Nachrichten von Papst Leo XIV. (71). Der Vatikan berichtet von einer normalen Genesung. Von Newsdesk Heute 15.10.2026, 14:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufatmen im Vatikan! Papst Leo XIV. befindet sich nach seiner Lungenoperation weiterhin auf dem Weg der Besserung. Am Donnerstag (15. Oktober) veröffentlichte der Vatikan ein neues Gesundheitsupdate zum Zustand des 71-jährigen Kirchenoberhaupts.

Demnach verliefen die medizinischen Routineuntersuchungen am dritten Tag seines Spitalsaufenthalts ohne Auffälligkeiten. Besonders erfreulich: Eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs zeigte, dass sich die operierte Lunge gut erholt.

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Papst kann Alltag selbstständig meistern

Auch abseits der Untersuchungen gibt es positive Nachrichten. Laut Mitteilung des Vatikans konnte der Papst seine täglichen Aktivitäten selbstständig erledigen.

Zudem absolvierte Leo XIV. eine vollständige Physiotherapieeinheit. Die Behandlung umfasste sämtliche vorgesehenen körperlichen Übungen. Die Mediziner zeigen sich mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Die Genesung nach dem chirurgischen Eingriff schreite normal voran, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Wann Papst Leo XIV. das Spital wieder verlassen kann, geht aus dem aktuellen Gesundheitsupdate allerdings noch nicht hervor.