i Die Polizei nahm den jungen Mann noch am Bahnsteig fest. iStock Bund muss 1.700 Euro blechen Pendlerin gewinnt Rechtsstreit um Polizeikontrolle Nur weil ein Zug nach Deutschland fährt, darf die Polizei nicht wahllos Ausweise kontrollieren. Ein Urteil aus Vorarlberg macht die Grenzen klar. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 15:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Zug fährt über die Grenze – doch das allein macht seine Fahrgäste nicht verdächtig. Nach einer rechtswidrigen Ausweiskontrolle in Vorarlberg muss der Bund einer Pendlerin knapp 1.700 Euro an Verfahrenskosten ersetzen. Der Fall wirft eine wichtige Frage auf: Wann darf die Polizei eigentlich die Identität eines Reisenden feststellen?

Wie berichtet, war die Frau auf dem Heimweg von der Arbeit in einer Schnellbahn zwischen Bludenz und Lindau unterwegs. Zwei Beamte der Fremdenpolizei kontrollierten im Zuge einer sogenannten Schleierfahndung mehrere Fahrgäste – darunter auch die Pendlerin.

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Auslandsziel reicht nicht aus

Die Frau hatte sich nach den Feststellungen des Landesverwaltungsgerichts Vorarlberg völlig unauffällig verhalten. Sie war unterwegs zugestiegen und wollte gar nicht bis zur deutschen Endstation fahren. Einen konkreten Grund für die Identitätsfeststellung gab es nicht.

Das Gericht erklärte die Amtshandlung deshalb für rechtswidrig. Allein der Umstand, dass eine Zugverbindung im Ausland endet, rechtfertigt keine beliebigen Ausweiskontrollen.

Das steht im Gesetz

Das Fremdenpolizeigesetz erlaubt Identitätsfeststellungen unter bestimmten Voraussetzungen. So müssen etwa konkrete Tatsachen darauf hindeuten, dass sich ein Fremder rechtswidrig in Österreich aufhält oder unerlaubt eingereist ist.

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Das bedeutet nicht, dass Polizeikontrollen in grenzüberschreitenden Zügen grundsätzlich verboten wären. Entscheidend sind die jeweilige Rechtsgrundlage und die konkreten Umstände.

Der Fall zeigt aber, dass auch Maßnahmen der Fremdenpolizei gerichtlich überprüft werden können. Wer eine Kontrolle für rechtswidrig hält, kann die Rechtmäßigkeit unter den gesetzlichen Voraussetzungen überprüfen lassen.

Die Vorarlberger Pendlerin hatte mit ihrer Beschwerde Erfolg. Der Bund muss knapp 1.700 Euro an Kostenersatz blechen.