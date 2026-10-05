i Es kam zu 211 Anzeigen. iStock Drogen und Alkohol Polizei macht Jagd auf Verkehrssünder – 211 Anzeigen Bei einer Schwerpunktaktion in Wien-Simmering nahm die Polizei zahlreiche Verkehrsteilnehmer ins Visier. Insgesamt hagelte es 211 Anzeigen. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 12:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wiener Polizei gingen erneut zahlreiche Verkehrssünder ins Netz. Schauplatz war Wien-Simmering. Dort führte die Landesverkehrsabteilung Wien mit den Stadtpolizeikommanden Landstraße, Favoriten und Simmering eine verkehrsrechtliche Schwerpunktaktion durch.

Der Zeitraum für die polizeiliche Maßnahme war vom 2. Oktober bis zum 4. Oktober. Dabei führten die Beamten jeweils von 12 bis 22 Uhr zahlreiche Kontrollen im Straßenverkehr durch.

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Zahlreiche Anzeigen

Am Ende kam es zu 211 Anzeigen, 2 davon nach dem Kraftfahrgesetz. Des Weiteren verloren drei Lenker ihre Kennzeichen. Zudem wurden 142 Organmandate erteilt. Auch 329 Alkovortests und drei Alkomattests wurden durchgeführt.

Aufgrund des Lenkens unter Beeinträchtigung durch Alkohol wurden zwei Anzeigen erstattet. Insgesamt 15 Lenker waren unter Beeinträchtigung von Suchtmitteln unterwegs. Eine Person verweigerte die Blutabnahme, neun eine amtsärztliche Untersuchung.

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Insgesamt wurden 22 klinische Untersuchungen durch den Amtsarzt durchgeführt. In sechs Fällen kam es zur Sicherstellung von Suchtmitteln. Während des Schwerpunktes wurden 1.200 Euro an Sicherheitsleistungen eingehoben.