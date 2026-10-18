i Kylian Mbappe wurde zum Matchwinner. IMAGO/Pressinphoto 4:1 gegen Sevilla Superstar Mbappe überragt – Real gewinnt souverän Real Madrid erledigte seine Pflichtaufgabe in La Liga gegen Sevilla souverän, gewann ohne Probleme mit 4:1. Zum Matchwinner wurde Kylian Mbappe. Von Sport Heute 18.10.2026, 23:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Real Madrid dominierte das Liga-Duell mit Sevilla nach Belieben. Superstar Kylian Mbappe (37., 63.) schoss sich mit einem Traumtor aus dem Spiel heraus und einem frechen Panenka-Elfmeter für die kommende Champions-League-Begegnung mit RB Leipzig warm.

Die weiteren Treffer der Königlichen erzielten Arda Güler (30.) per Traum-Schlenzer von der Sechzehnerkante und Yan Diomande (82.) mit einem Gewaltschuss. Für Sevilla war Manu Bueno (80.) erfolgreich. Endstand im Bernabeu: 4:1.

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Der Sieg gegen Sevilla in LaLiga ist für Real Madrid ein dringend benötigter. Vor dem Spiel lagen die Königlichen bereits neun Punkte hinter dem Erzrivalen FC Barcelona, der die Liga mit 27 Punkten anführt. Nach dem Dreier halten die Königlichen als Tabellen-Dritter bei 21 Punkten. Der Stadtrivale Atlético Madrid hat einen Zähler mehr auf dem Konto.

In der Königsklasse wartet am Mittwoch (21:00 Uhr) RB Leipzig auf das Weiße Ballett. Am kommenden Wochenende kommt es dann zum Prestigeduell mit dem FC Barcelona. Das "El Clásico" steigt am Sonntag um 21:00 Uhr im Camp Nou.