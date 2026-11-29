i Ex-E-Control-Chef Wolfgang Urbantschitsch mahnt zu sorgfältiger Planung beim Ausbau von Rechenzentren Screenshot ORF Ex-E-Control-Chef warnt Rechenzentren: Österreichs Stromnetz stößt an Grenzen Neue Rechenzentren könnten Österreichs Strombedarf massiv erhöhen. Ex-E-Control-Chef Wolfgang Urbantschitsch sieht dringenden Handlungsbedarf. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 22:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich steht vor einer gewaltigen Herausforderung bei der Stromversorgung. Nicht nur die zunehmende Elektrifizierung von Verkehr, Industrie und Heizungen dürfte den Energiebedarf in den kommenden Jahren massiv steigen lassen. Vor allem die geplante Errichtung zusätzlicher Rechenzentren könnte das heimische Stromnetz an seine Grenzen bringen.

Wie groß die Herausforderung tatsächlich ist, erklärte der frühere E-Control-Chef Wolfgang Urbantschitsch am Sonntagabend im Gespräch mit Margit Laufer in der "ZIB2" auf ORF 2.

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Anträge für bis zu 6.000 Megawatt

Für Rechenzentren liegen demnach bereits Anträge mit einem Leistungsbedarf von bis zu 6.000 Megawatt vor. Das entspricht mehr als der Hälfte der derzeit in Österreich benötigten elektrischen Leistung und übersteigt die aktuell verfügbaren Netzkapazitäten für solche Projekte deutlich.

"Wir sehen hier eine ungeheure Dynamik", erklärt Urbantschitsch. Das Stromnetz könne diese Leistung derzeit nicht bereitstellen. Für den Experten stellt sich daher eine grundsätzliche Frage: "Wie viele Rechenzentren wollen wir denn überhaupt haben?"

Zwar seien solche Einrichtungen ein wichtiger Bestandteil der strategischen IT-Infrastruktur, allerdings brauche es einen entsprechenden energiewirtschaftlichen Plan. "Wir müssen die Netze entsprechend ausbauen und wir müssen die Energie dafür erzeugen."

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Nicht nur Rechenzentren brauchen mehr Strom

Die zunehmende Digitalisierung ist dabei längst nicht die einzige Herausforderung für die heimische Energieversorgung. Auch in anderen Bereichen soll der Strom fossile Energieträger zunehmend ersetzen.

"Rechenzentren sind das eine, aber wir wollen ja auch den Verkehr, die Raumwärme und Industrie elektrifizieren", gibt Urbantschitsch zu bedenken. Umso wichtiger seien weitere Investitionen in erneuerbare Energiequellen.

Besonders für den Ausbau der Windkraft spricht sich der ehemalige E-Control-Chef aus. Anders als Photovoltaikanlagen können Windräder auch nachts und verstärkt im Winterhalbjahr Strom produzieren. Gleichzeitig brauche es mehr Speichermöglichkeiten, um Schwankungen bei der Stromerzeugung auszugleichen.

Strengere Auflagen für Rechenzentren

Ob Österreich den zusätzlichen Strombedarf tatsächlich decken kann, hängt laut Urbantschitsch auch davon ab, wie viele der geplanten Rechenzentren letztlich errichtet werden. Angesichts des vernetzten europäischen Strommarktes handle es sich dabei ohnehin um eine gesamteuropäische Herausforderung.

Der Energieexperte spricht sich zudem für strengere Auflagen aus. Insbesondere bei der Raumplanung und der Nutzung der von Rechenzentren produzierten Abwärme sieht er Diskussionsbedarf. Auch eine mögliche Umweltverträglichkeitsprüfung bringt Urbantschitsch ins Spiel.

Nicht jede Stromleitung kann geschützt werden

Angesprochen auf den Anschlag auf ein Umspannwerk in Oberösterreich äußerte sich der Experte auch zur Sicherheit der heimischen Energieversorgung. Zwar hätten die Netzbetreiber entsprechende Sicherheitskonzepte, ein lückenloser Schutz der Infrastruktur sei allerdings kaum möglich.

"Aber man muss sich bewusst sein: 270.000 Kilometer Stromnetze in Österreich. Man wird nicht jede einzelne Leitung schützen können."