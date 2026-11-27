i Da zwei Drittel der Inflationsabgeltung gesetzlich fixiert direkt in die Tarifstufen fließen, werden die Einkommensgrenzen für das Jahr 2027 um 2,27 Prozent nach oben verschoben. istock Steuerstufen steigen Neue Steuer-Tabelle 2027 – Das bleibt netto noch übrig Die Steuerstufen steigen 2027 um 2,27 Prozent, das steuerfreie Basiseinkommen wächst. Zudem starten neue Steuervorteile für Arbeiten in der Pension. Von Digital Heute 27.11.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Selbstständige bringt das Steuerjahr 2027 eine automatische Anpassung des Einkommensteuertarifs im Rahmen der Abschaffung der kalten Progression.

Da zwei Drittel der Inflationsabgeltung gesetzlich fixiert direkt in die Tarifstufen fließen, werden die Einkommensgrenzen für das Jahr 2027 um 2,27 Prozent nach oben verschoben.

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Konkret bedeutet das für den Einkommensteuertarif 2027

Steuerfreies Basiseinkommen (0 Prozent): Die Grenze, bis zu der keinerlei Einkommensteuer anfällt, steigt von 13.539 Euro auf 13.846 Euro Jahreseinkommen.

Zweite Tarifstufe (20 Prozent): Gilt künftig für Einkommensteile über 13.846 Euro bis 22.495 Euro (zuvor 21.992 Euro).

Dritte Tarifstufe (30 Prozent): Greift für Einkommensteile über 22.495 Euro bis 36.633 Euro (zuvor 35.836 Euro).

Vierte Tarifstufe (40 Prozent): Gilt für Einkommensteile über 36.633 Euro bis 70.722 Euro (zuvor 69.166 Euro).

Fünfte Tarifstufe (48 Prozent): Greift für Einkommensteile über 70.722 Euro bis 105.782 Euro (zuvor 103.072 Euro).

Sechste Tarifstufe (50 Prozent): Gilt für Einkommensteile über 105.782 Euro bis 1.000.000 Euro; darüber bleibt der Spitzensteuersatz von 55 Prozent unverändert bestehen.

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Parallel dazu treten mit 1. Jänner 2027 neue steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Anreize für das Weiterarbeiten neben der Alterspension ("Aktivpension") in Kraft.

Wer das reguläre Pensionsantrittsalter erreicht hat und weiter erwerbstätig bleibt, spart sich künftig den eigenen Arbeitnehmerbeitrag zur Pensionsversicherung (bisher wurde dieser durch einen Zuschuss des Bundes abgegolten, nun entfällt die Beitragspflicht direkt).

Zudem wird für Zuverdienste nach Erreichen des Regelpensionsalters ein steuerlicher Freibetrag für Einkommen bis zu 15.000 Euro pro Jahr wirksam, wodurch das Netto-Einkommen bei einer Weiterbeschäftigung spürbar ansteigt.