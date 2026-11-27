i Der Verkehrsausschuss hat Ende November 2026 die lang erwartete Neufassung des Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L) auf den Weg gebracht. iStock / Getty Images / Elmar Gubisch Umstrittenes "Windhundprinzip" Förder-Lotterie-Aus: Neue Regeln für PV und IG-L-Tempo Im Parlament nimmt die IG-L-Novelle Fahrt auf. Bei Photovoltaik- und Sanierungsförderungen fällt 2027 zudem das umstrittene "Windhundprinzip". Von Digital Heute 27.11.2026, 21:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Bereich Umwelt, Energie und Verkehr stellen Bund und Parlament derzeit die Weichen für zwei zentrale Reformen, die ab 2027 im Alltag von Autofahrern und Hausbesitzern spürbar werden. Zum einen hat der parlamentarische Verkehrsausschuss Ende November 2026 die lang erwartete Neufassung des Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L) auf den Weg gebracht.

Damit werden die rechtlichen Grundlagen für die bekannten "IG-L-Tempolimits" (etwa Tempo 100 auf Autobahnen zur Reduktion von Feinstaub und Stickoxiden) überarbeitet und an die aktuellen europäischen Luftqualitätsrichtlinien angepasst.

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Künftig müssen Behörden bei der Verhängung und Evaluierung von Immissionsschutz-Geschwindigkeitsbeschränkungen stärker auf die tatsächliche lokale Schadstoffbelastung und moderne Fahrzeugflotten abstellen.

Zudem bleibt die bestehende Ausnahme für rein elektrische Fahrzeuge (erkennbar am grünen Kennzeichen) gesetzlich verankert, sofern die Zusatztafel "ausgenommen E-Fahrzeuge" angebracht ist.

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PV-Förderungen werden umgestellt

Zum anderen werden die Bundesförderungen für Photovoltaik-Anlagen und thermische Sanierungen für das Förderjahr 2027 grundlegend umgebaut.

Ende des "Windhundprinzips": Bislang mussten Antragsteller bei den Fördercalls der Abwicklungsstelle (OeMAG) binnen weniger Minuten nach Start der Einreichfrist online sein, bevor die Fördertöpfe ausgeschöpft waren. Dieses System wird 2027 durch ein planbares, kontinuierliches Fördermodell abgelöst, das Engpässe und Spekulationen mit Förderplätzen verhindern soll.

Fokus auf Stromspeicher: Da der Ausbau von Photovoltaik-Modulen in Österreich in den vergangenen Jahren stark vorangeschritten ist, das Stromnetz an sonnigen Tagen aber zunehmend an Kapazitätsgrenzen stößt, verlagert der Bund den Förderschwerpunkt 2027 gezielt auf die Nachrüstung und Neuinstallation von Batteriespeichern. Dadurch soll mehr Solarstrom direkt im eigenen Haushalt gespeichert und das öffentliche Netz entlastet werden.