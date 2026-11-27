Pendlerinnen und Pendler sowie Gelegenheitsfahrer müssen sich rund um den Jahreswechsel auf höhere Preise im öffentlichen Verkehr einstellen.
Während Einzel- und Verbundtickets ab Dezember und Jänner spürbar anziehen, hat das Parlament am 26. November 2026 beim bundesweiten KlimaTicket und der Autobahn-Vignette eine Preisbremse auf den Weg gebracht.
Den Anfang machen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB): Mit dem großen Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 steigen die Preise für reguläre Einzeltickets im Fern- und Nahverkehr sowie für die Vorteilscard um durchschnittlich 3,5 Prozent.
Unverändert bleiben laut ÖBB lediglich die stark nachgefragten, kontingentierten Sparschiene-Angebote sowie die Ticketpreise auf der besonders stark frequentierten Südstrecke.
Mit dem 1. Jänner 2027 zieht auch der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) nach, der Wien, Niederösterreich und das Burgenland abdeckt: Dort werden die Tarife für Einzelfahrscheine, Tages-, Wochen- und Monatskarten im Schnitt um 3,4 Prozent angehoben.
Wer in Wien noch den alten Tarif für die Jahreskarte der Wiener Linien nutzen möchte, muss sich beeilen: Das Ticket ist nur noch bis zu einem Gültigkeitsbeginn am 1. Dezember 2026 zum bisherigen Preis erhältlich.
Eine Entlastung gibt es hingegen beim österreichweiten KlimaTicket Ö sowie bei der Asfinag-Vignette: Der parlamentarische Verkehrsausschuss hat am 26. November 2026 mit den Stimmen der Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS einen gesetzlichen Preisdeckel von maximal 2 Prozent für das Jahr 2027 beschlossen.
Damit wird die eigentlich auf Basis der höheren Verbraucherpreisinflation fällige Valorisierung abgefedert. Das reguläre KlimaTicket Ö wird damit im Jahr 2027 bei 1.428 Euro liegen.