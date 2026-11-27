i Den Anfang bei den Preiserhöhungen machen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). iStock / Getty Images / LewisTsePuiLung Es geht Schlag auf Schlag Öffi-Hammer im Dezember – Bahn und VOR werden teurer Ab 13. Dezember steigen die Ticketpreise bei den ÖBB, im Jänner zieht der VOR nach. Bei KlimaTicket und Vignette greift 2027 ein Preisdeckel. Von Digital Heute 27.11.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Pendlerinnen und Pendler sowie Gelegenheitsfahrer müssen sich rund um den Jahreswechsel auf höhere Preise im öffentlichen Verkehr einstellen.

Während Einzel- und Verbundtickets ab Dezember und Jänner spürbar anziehen, hat das Parlament am 26. November 2026 beim bundesweiten KlimaTicket und der Autobahn-Vignette eine Preisbremse auf den Weg gebracht.

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Den Anfang machen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB): Mit dem großen Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 steigen die Preise für reguläre Einzeltickets im Fern- und Nahverkehr sowie für die Vorteilscard um durchschnittlich 3,5 Prozent.

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) zieht nach

Unverändert bleiben laut ÖBB lediglich die stark nachgefragten, kontingentierten Sparschiene-Angebote sowie die Ticketpreise auf der besonders stark frequentierten Südstrecke.

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Mit dem 1. Jänner 2027 zieht auch der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) nach, der Wien, Niederösterreich und das Burgenland abdeckt: Dort werden die Tarife für Einzelfahrscheine, Tages-, Wochen- und Monatskarten im Schnitt um 3,4 Prozent angehoben.

Wer in Wien noch den alten Tarif für die Jahreskarte der Wiener Linien nutzen möchte, muss sich beeilen: Das Ticket ist nur noch bis zu einem Gültigkeitsbeginn am 1. Dezember 2026 zum bisherigen Preis erhältlich.

Eine Entlastung gibt es hingegen beim österreichweiten KlimaTicket Ö sowie bei der Asfinag-Vignette: Der parlamentarische Verkehrsausschuss hat am 26. November 2026 mit den Stimmen der Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS einen gesetzlichen Preisdeckel von maximal 2 Prozent für das Jahr 2027 beschlossen.

Damit wird die eigentlich auf Basis der höheren Verbraucherpreisinflation fällige Valorisierung abgefedert. Das reguläre KlimaTicket Ö wird damit im Jahr 2027 bei 1.428 Euro liegen.