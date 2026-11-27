i Kaiba, Zane und Co. bekommen neue Karten. Doch das neueste Yu-Gi-Oh!-Set hat nicht nur für Nostalgiker einiges zu bieten. Rene Findenig "Magnificent Maestros" Diese Yu-Gi-Oh!-Karten werden um Tausende Euro verkauft Legendäre Duellanten, neue Karten und extrem seltene Sammlerstücke: "Magnificent Maestros" bringt frischen Wind in die Yu-Gi-Oh!-Sammelkarten-Welt. Von Rene Findenig 27.11.2026, 15:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit "Magnificent Maestros" setzt Konami seine neue Produktreihe für das Yu-Gi-Oh! Trading Card Game fort. Nachdem im September mit "Magnificent Monsters" bereits bekannte Monster aus den verschiedenen Anime-Serien neu interpretiert wurden, stehen diesmal jene Duellanten im Mittelpunkt, die über Jahre hinweg zu den wichtigsten Rivalen und Gegenspielern der Reihe gehörten. Seto Kaiba, Zane Truesdale, Jack Atlas, Kite Tenjo, Yuto, Yugo, Yuri und Varis bekommen neue Karten, die ihre bekanntesten Monster und Strategien aufgreifen. Das Konzept ist schnell erklärt, die Umsetzung fällt aber umfangreicher aus, als es den Anschein hat.

"Magnificent Maestros" ist nicht einfach eine Sammlung neuer Versionen bekannter Monster. Neben den überarbeiteten Anime-Karten gibt es Unterstützung für mehrere bestehende Decks, zusätzliche Karten mit Bezug zur Seriengeschichte, neue Illustrationen und zahlreiche Neuauflagen. Dazu kommt eine Seltenheitsstufe, die das Set auch für Sammler interessant macht, die weniger am eigentlichen Spielbetrieb als an besonders außergewöhnlichen Karten interessiert sind. Das Set umfasst insgesamt 125 Karten. Der größte Nostalgiefaktor steckt in den 18 neu gestalteten Anime-Karten.

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Die Anime-Helden bekommen einen neuen Anstrich

Konami greift sechs verschiedene Yu-Gi-Oh!-Serien auf und widmet sich jeweils drei bekannten Figuren beziehungsweise ihren Karten. Den Anfang macht Seto Kaiba aus der Originalserie. Mit dem Blauäugigen weißen Drachen, dem weißen Phantomungeheuer, dem Tiefäugigen weißen Drachen, dem blauen Abgrund und der Leitenden Drachenrufflöte werden drei bekannte Motive neu aufgegriffen. Gerade für langjährige Fans ist diese Auswahl interessant, denn Kaibas Vorliebe für Drachenmonster gehört zu den prägendsten Elementen der ursprünglichen Serie. Auch Zane Truesdale aus Yu-Gi-Oh! GX bekommt neue Karten.

Der Cyber End-Drache, der Drache des letzten Schlags, der Cyber Drache, der leuchtende Mech-Drache und die Zukunftsfusions-Nova orientieren sich an seiner Maschinen-Strategie. Die neuen Versionen bringen eigene Fähigkeiten mit und sollen die bekannten Deck-Themen spielerisch weiterentwickeln. Bei Yu-Gi-Oh! 5D's stehen Jack Atlas und seine Drachen im Mittelpunkt. Der Feuerrote Drache Quetzalcoatl, der Rote Nova-Drache – Brennende Seele und die Ketten des Rotdrachen-Erzunterweltlers erweitern das bekannte Umfeld rund um den Rotdrachen-Erzunterweltler.

Seto Kaiba, Zane Truesdale, Jack Atlas, Kite Tenjo, Yuto, Yugo, Yuri und Varis bekommen neue Karten. Rene Findenig

Die legendären Toon-Monster bekommen einen Auftritt

Kite Tenjo aus Yu-Gi-Oh! Zexal erhält mit dem Neo-Galaxieaugen-Photonendrachen – Photonenheulen, dem Galaxieaugen-Photonen-Wechseldrachen und dem Galaxie-Verteidigungsroboter Orbital 7 ebenfalls drei neue Karten. Besonders spannend ist die Zusammenführung der drei Drachen aus Yu-Gi-Oh! ARC-V. Yuto, Yugo und Yuri stehen für unterschiedliche Spielstile, ihre Monster gehören aber zu den bekanntesten Kreaturen der Serie. Mit dem Hungergift-Fusionsdrachen, dem Glasflügel-Synchrodrachen und dem Finsteren Rebellions-Xyz-Drachen erscheinen nun überarbeitete Varianten.

Den Abschluss bildet Varis aus Yu-Gi-Oh! Vrains. Seine drei neuen Karten sind der Kalliberlade-Befreierdrache, der Rakketenhagel und der Dreifachkalliber-Start. Die Auswahl ist erfreulich breit. Wer bei Magnificent Maestros ausschließlich auf die 18 Anime-Neuinterpretationen schaut, übersieht einen wesentlichen Teil des Inhalts. Insgesamt kommen 21 neue Karten für die Themen Toon, Hexwerker und Losgekettete hinzu. Gerade die Toon-Karten dürften bei vielen Sammlern und Spielern für Aufmerksamkeit sorgen. Mit dem Blauäugigen ultimativen Toon-Drachen erhält auch Kaibas berühmtes Drachenmotiv eine passende Variante.

Auch Hexwerker und Losgekettete erhalten zusätzliche Karten. Rene Findenig

Chaos-Endherrscher – Meister des Anfangs und des Endes

Auch Hexwerker und Losgekettete erhalten zusätzliche Karten. Damit ist das Set nicht nur eine nostalgische Sammlung für Anime-Fans, sondern hat durchaus einen spielerischen Anspruch. Zusätzlich enthält das Set zehn weitere neue Anime-Karten. Besonders bemerkenswert sind dabei die ersten Finsteren Empfänger-Monster aus Yu-Gi-Oh! 5D's. Auch der Chaos-Endherrscher – Meister des Anfangs und des Endes ist vertreten. Die Karte war zwar bereits in der Anime-Serie Yu-Gi-Oh! Zexal zu sehen, wurde dort aber nie tatsächlich eingesetzt. Mit der Veröffentlichung im TCG bekommt sie nun ihren Platz im Kartenspiel.

Dazu kommen zehn neue Kartenvarianten im Chibi-Stil. Darunter befinden sich Liebliches Labrynth von der Silberburg, Gefallener von Albaz, Unglaubliche Ecclesia, die Tugendhafte und Super-Sternenschlächter TY-PHON – Himmelskrise. Diese Illustrationen setzen auf einen deutlich verspielteren Look und bilden einen optischen Kontrast zu den eher düsteren und imposanten Drachenmotiven. Insgesamt 24 Karten erhalten außerdem eine Extended-Art-Version. Dabei wird die Illustration über den üblichen Bildbereich hinaus erweitert. 18 dieser Karten gehören zu den neu gestalteten Anime-Monstern.

Grand Master Rares erzielen bereits immense Preise

Bei den Sonderversionen gibt es die Wahl zwischen Ultra Rare und Starlight Rare. Letztere gehört zu den begehrtesten Seltenheitsstufen im Yu-Gi-Oh!-Sammelkartenspiel. Sechs weitere Extended-Art-Karten stammen aus älteren Veröffentlichungen und passen thematisch zu den neuen Toon-, Hexwerker- und Losgeketteten-Karten. Auch sie erscheinen als Ultra Rare oder Starlight Rare. Eine Besonderheit betrifft allerdings ihre Verteilung: Während die 18 Anime-Varianten in den regulären Folienpacks zu finden sind, können die sechs zusätzlichen Varianten ausschließlich in den drei separat verpackten Karten einer Box auftauchen.

Die Karten, die jedoch bereits um Tausende Euro verkauft und um Zehntausende angeboten werden, sind die Grand Master Rares. Diese Karten zeichnen sich durch eine erweiterte Illustration und einen Kartenrand mit Hieroglyphen aus. Dazu kommt eine individuelle Seriennummer zwischen 001 und 100. Insgesamt gibt es 18 unterschiedliche Grand-Master-Rare-Motive, jeweils mit einer eigenen Auflage von 100 Exemplaren für die amerikanischen Märkte und weiteren 100 Exemplaren für die von Europa aus belieferten Regionen. Für Europa, Ozeanien, Afrika und den Nahen Osten ergibt das insgesamt 1.800 Karten.

Insgesamt gibt es 18 unterschiedliche Grand-Master-Rare-Motive, jeweils mit einer eigenen Auflage von 100 Exemplare für je zwei Regionen. Konami

Die Exemplare dieser Region tragen am Ende ihrer Seriennummer ein "E". Zusammen mit den 1.800 Karten für Nord-, Mittel- und Südamerika ergibt sich eine Gesamtauflage von 3.600 Grand Master Rares. Eine Besonderheit: Obwohl die Karten auch in deutschen Boosterpacks enthalten sein können, sind sämtliche Grand Master Rares ausschließlich auf Englisch gedruckt. Wer also eine solche Karte zieht, erhält unabhängig von der Sprache der Verpackung eine englische Version. Das macht sie nicht nur aufgrund der geringen Stückzahl, sondern auch durch ihre besondere Gestaltung zu begehrten Sammlerobjekten.

Alte Karten bekommen ein glänzendes Comeback

Neben den neuen Motiven hat Konami auch an Spieler gedacht, die ältere Karten wiederentdecken möchten. Insgesamt 40 Karten erhalten erstmals eine glänzende Foil-Version. Darunter befinden sich mehrere Toon-Monster, aber auch Karten wie Märchenschweif – Hexkatze, Märchenschweif-Ball und Yugis Zauberkarte Makiu, der magische Nebel. Auch einige ältere Karten, die sich Spieler schon länger in einer glänzenden Ausführung gewünscht haben, sind dabei. Magidolce-Eintrittskarte, Neo, magischer Schwertkämpfer, Der große Saturn, Verzweiflung aus der Finsternis, Einhornfrosch und Rasender Gorilla gehören zu den Beispielen.

Beim Öffnen einer Box erwartet dich ein vergleichsweise überschaubarer Umfang. Rene Findenig

Besonders sinnvoll sind außerdem die Neuauflagen älterer Toon-Karten. Toon-Lesezeichen, Toon-Schwarz glänzender Soldat, Toon-Dunkler Magier, Rotäugiger Toon-Drache und Toon-Inhaltsverzeichnis kehren zurück. Einige dieser Karten waren zuletzt schwieriger zu bekommen. Allerdings gibt es auch hier eine Einschränkung: Der klassische Neuauflagen-Pool umfasst diesmal nur 20 Karten. Die zusätzlichen neuen Karten für Toon, Hexwerker und Losgekettete beanspruchen einen Teil der vorgesehenen Kartenplätze. Das Set ist somit nicht als umfassende Neuauflage älterer Karten zu verstehen.

Schön gestaltete Boxen mit überschaubarem Inhalt

Beim Öffnen einer Box erwartet dich ein vergleichsweise überschaubarer Umfang. Jede Box enthält drei Boosterpacks mit jeweils fünf Karten. Dazu kommen drei separat verpackte Secret Rares, die mit etwas Glück als Starlight Rare enthalten sein können. Insgesamt sind somit 18 Karten pro Box enthalten. Wer eine bestimmte Karte sucht, ist stark vom Zufall abhängig. Gerade bei den begehrten Grand Master Rares sollte man sich keine falschen Hoffnungen machen. Dass insgesamt nur 100 Exemplare jeder Karte für die europäische Vertriebsregion vorgesehen sind, macht ihr Ziehen zur Seltenheit.

Bei den bisher erfassten Marktpreisen sticht vor allem der Galaxieaugen-Photonen-Wechseldrache (Galaxy-Eyes Photon Change Dragon, MAMS-EN011) hervor. Für seine Grand-Master-Rare-Version wird auf TCGplayer zum Stichtag 25. November 2026 ein Marktpreis von 2.000 US-Dollar ausgewiesen. Auch die Leitende Drachenrufflöte (The Guiding Flute of Summoning Dragons, MAMS-EN003) wird unter Sammlern gehandelt. Für die Grand-Master-Rare-Version kursieren hohe Preisangaben bis zu 2.000 US-Dollar. Eine andere Karte sorgt mit einem bereits gegradeten Exemplar für Aufsehen.

Der Tiefäugige weiße Drache, der blaue Abgrund (Deep-Eyes White Dragon, the Blue Abyss, MAMS-EN002) in der Starlight-Rare-Version mit der Höchstbewertung PSA 10 wird um einen Wert von 2.222,49 US-Dollar angeboten. Besondere Vorsicht ist beim Blauäugigen w. Drachen, dem weißen Phantomungeheuer, geboten. Für seine Grand-Master-Rare-Version finden sich bereits extrem hohe Händlerangebote und Preisvorstellungen im mittleren, fünfstelligen Bereich. Ein tatsächlich abgeschlossener Verkauf zu diesen Summen ist aber noch nicht belegt. Die ersten Marktbewegungen sind generell mit Vorsicht zu betrachten.

Fazit: Ein starkes Set mit zwei Gesichtern

Yu-Gi-Oh! Trading Card Game Magnificent Maestros macht vieles richtig. Das Set verbindet bekannte Figuren aus mehreren Anime-Generationen mit neuen Karten, zusätzlichen Deck-Erweiterungen und zahlreichen besonderen Illustrationen. Gerade die 18 neu interpretierten Anime-Karten sind ein schöner Rückblick auf die Geschichte des Franchise. Dass neben Kaiba und Zane auch Jack Atlas, Kite Tenjo, Yuto, Yugo, Yuri und Varis berücksichtigt werden, sorgt für eine erfreuliche Vielfalt. Auch abseits der Nostalgie gibt es einiges zu entdecken. Die neuen Toon-, Hexwerker- und Losgeketteten-Karten bringen frische Möglichkeiten für Decks.

Die zehn zusätzlichen Anime-Karten und die Chibi-Varianten erweitern die Auswahl, während die Foil-Upgrades und Neuauflagen älteren Karten einen neuen Auftritt ermöglichen. Das größte Highlight bleibt aber die Sammlerseite. Die Extended-Art-Versionen und insbesondere die nummerierten Grand Master Rares verleihen dem Set eine besondere Stellung. Die geringe Auflage sorgt für Exklusivität, macht die Suche nach bestimmten Karten aber entsprechend schwierig. Unterm Strich ist Magnificent Maestros eine gelungene Mischung aus Anime-Nostalgie, spielerischen Erweiterungen und Sammelleidenschaft.